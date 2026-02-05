A la Universidad de Antioquia solo le alcanza la plata hasta noviembre, ¿qué hará?

No obstante, el rector se comprometió a buscar el incremento de los ingresos y a ajustar el gasto como mecanismos para tratar de avanzar hacia un nuevo punto de equilibrio.

El agravante de la situación es que aún falta calcular el impacto que tendrá el aumento del 23,7% en el salario mínimo decretado por el Gobierno sobre el presupuesto calculado de la Universidad.

“El análisis inicial indica que estos recursos nos alcanzan hasta noviembre; no tenemos cómo terminar el año”, afirmó al detallar que el presupuesto incluye un crédito de tesorería y lo que se obtenga por varios activos cuya venta se autorizó hace unos 15 años y que no se ha concretado en su totalidad.

Así lo anunció este jueves el rector encargado, Héctor Iván García, en la primera aparición ante los medios de comunicación desde que se posesionó, hace dos semanas.

Aún después de recibir un aporte extra de $70.000 millones de parte del Gobierno Nacional, el presupuesto de 2026, tasado en cerca de dos billones de pesos, no le alcanzará para culminar todo el año a la Universidad de Antioquia.

García también habló de lo que viene en el futuro inmediato de la alma máter antioqueña y aseguró que buscará todos los mecanismos para que la intervención del Ministerio de Educación —lo mismo que su rol como cabeza de la institución— no vaya más allá de este año.

“Sí o sí, me jubilo al final de este año; la finca y las flores me están esperando”, añadió.

En ese mismo sentido, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien lo acompañó en una rueda de prensa en el Paraninfo de San Ignacio, en el centro de Medellín, afirmó que la intención del Gobierno Nacional es culminar con esta medida lo más pronto posible, siempre y cuando se logren subsanar los problemas que atentan contra la estabilidad financiera de la institución.

Es importante recordar que el gobierno del presidente Gustavo Petro puso en agosto pasado una inspectora in situ en la U. de A., a la vez que sometió a la alma máter antioqueña a una vigilancia especial, supuestamente como medida para superar la crisis financiera determinada por un faltante cercano a los $179.000 millones para culminar el año 2025.

No obstante, el déficit acumulado superaría los $450.000 millones. Una buena tajada del hueco, según se ha dicho, corre por cuenta de los costos que ha implicado la expansión de la universidad por las regiones, y de la cartera que tienen las EPS con la IPS Alma Máter, cuyo monto superaría los $169.000 millones.

La falta de flujo de caja hizo que parte de los profesores y del personal salieran a vacaciones sin el pago de todas las obligaciones laborales y prestaciones.

El 29 de diciembre, el Gobierno Nacional suspendió al entonces rector, John Jairo Arboleda, con el argumento de que este ni su administración habían brindado garantías para el trabajo de la inspectora y habrían incumplido con la obligación de aplicar un plan de ajustes al gasto. Por esto nombró a García en su reemplazo.

Además, se informó que esta “toma” lo mismo que el cese de funciones de Arboleda tendría un plazo de un año prorrogable por otro año más.

Lo que suscitó rechazo de sectores de la opinión pública regional es que solo después del cambio de los directivos el Ministerio de Educación anunció un desembolso por $70.000 millones para que la U. de A. se pusiera al día con sus compromisos con los empleados y proveedores.

Ayer García informó que ya se encuentran al día con estos pagos y que quedan unos $60.000 millones que garantizan el flujo de caja en los meses siguientes.

“Si el plan tiene éxito en el corto plazo, la idea es levantar las medidas de control y vigilancia”, reiteró el ministro Rojas, a la vez que contestó que los desembolsos hechos en el último mes no obedecen a una decisión posterior a la salida de Arboleda sino que son el producto de gestiones que venían de tiempo atrás.

Detalló que aparte de los $70.000 millones del salvavidas y de $138.000 millones que el Gobierno Nacional le ha girado a la Universidad como aportes ordinarios en el último mes, ha incrementado la contratación con este centro educativo para generarle mayores recursos.

Según él, “esta contratación pasó de $13.400 millones a más de $262.000 millones, lo que equivale a un crecimiento del 762%”.

Anunció que igualmente están gestionando ante la Superintendencia de Salud para que las EPS que le adeudan recursos al Hospital Alma Mater, en especial Savia Salud y la Nueva EPS, se pongan al día en el menor tiempo posible.

Por otra parte, Rojas adelantó que con vigencias futuras habrá en los próximos 10 años aportes por $228.000 millones para financiar los programas de regionalización de la UdeA. En particular, ese dinero irá a la apertura oficial de la facultad de Ciencias de la Vida en Apartadó (la cual ofrecerá el programa de Medicina en el Urabá antioqueño), la construcción de aulas en Arboletes y de un bloque educativo en El Carmen de Viboral, así como al mejoramiento de la sede de San Pedro de los Milagros.

A la vez, hizo un llamado a la Gobernación y la Alcaldía de Medellín a “trabajar juntos” para sacar la universidad adelante.

Por su parte, el rector apuntó que ya se ha reunido con la secretaria departamental de Educación, Mónica Ospina, como delegada del gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón ante el Consejo Superior Universitario “y estamos en buena tónica”.