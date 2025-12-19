x

El reguetón bajo la mirada del arte en Barrio Antioquia

Nueve artistas de la ciudad exponen en una casa de Barrio Antioquia obras que reflexionan sobre el reguetón.

  • De izquierda a derecha: Jorge Zapata, Jhonatan Palacios, Paulina López, Omar Ruiz, Linda Cañaveral y Liliana Correa. Foto: Manuel Saldarriaga.
Ángel Castaño Guzmán
Tendencias

19 de diciembre de 2025
Hasta hace poco tiempo, el artista Omar Ruiz Hidalgo vivió en el tercer piso de una casa de Barrio Antioquia –Calle 27 N 65B - 32–. Para despedirse de ese espacio y del barrio, Omar invitó a sus amigos Jorge Zapata y Liliana Correa Rodríguez –también artistas– a realizar la exposición Ondas del perreo. Además de ellos tres, en la que fue la casa de Omar expondrán sus trabajos Juan Fernando Ospina, Jhonatan Restrepo, Linda Cañaveral, Felipe Patiño, Paulina López y Santiago Rodas, durante el 20 y 21 de diciembre.

Ruiz Hidalgo le explicó a EL COLOMBIANO que el proyecto surgió del interés por propiciar conversaciones y tratar de entender dinámicas sociales que se dan en el territorio. La propuesta continúa una línea de trabajo autobiográfica que el artista inició en una vivienda anterior, donde reflexionó sobre la experiencia de habitar una casa durante más de dos décadas. En esta nueva etapa, el énfasis se traslada hacia lo colectivo y hacia el contexto barrial.

A partir de una serie de investigaciones, que incluyó caminar por el barrio para percibir su espíritu, Omar, Liliana y Jorge llegaron a la conclusión de que el reguetón se había convertido en un elemento importante en la representación que Medellín tiene de Barrio Antioquia. A partir de esta idea, se estructuró una muestra que reúne diferentes miradas sobre el ritmo que hace bailar a medio mundo.

Según Ruiz Hidalgo, su barrio es un escenario al que convergen la rumba, el fútbol y la música. Por ese motivo, en los últimos años los habitantes han visto cómo sus calles se llenan de visitantes, en especial durante los fines de semana. “El proyecto propone detenerse a revisar los orígenes y transformaciones de estas prácticas, en un contexto donde pocas veces se formulan preguntas sobre lo que está ocurriendo”, dijo Ruiz Hidalgo.

La programación del sábado comienza a las 3:00 de la tarde y concluye a las 10:00 de la noche. Incluye conferencias, espacios de conversación y música. La jornada finaliza con una presentación de DJ Nativa, centrada en música urbana. La entrada es libre y la información sobre la dirección y los horarios se difunde a través de las redes sociales del artista. La gente también podrá conocer las obras el domingo, en un horario similar al mencionado arriba. Basta con presionar el timbre del apartamento 302.

