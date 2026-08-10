Explotar desde dentro: artistas contra el algoritmo

Participaron artistas de todas partes de América Latina, –Colombia, Argentina, Chile, Puerto Rico y más–, y de todo tipo: estudiantes de animación, diseñadores 3D, ilustradores, escultores, fotógrafos, editores, tatuadores, diseñadores. Y aunque publicar el trabajo de todos resulta imposible, las personas que participaron en la campaña han empezado a apoyarse entre ellas, a seguirse unos a otros, en fin. La campaña terminó convertida en una especie de directorio de creativos en América Latina. Pero sobre todo da cuenta de lo complejo que es apoyarse en las redes para trabajar.

–Nosotros con la marca hemos ido creando una comunidad alrededor del arte y la ilustración, apoyando y colaborando con artistas locales. Los invitamos a que interpreten la marca, hemos hecho concursos de dibujo, ilustración, fotografía, hacemos unos encuentros que llamamos Coffee n’ draw , hemos mantenido esas dinámicas a través de los años y de ahí surgió la campaña, pero el resultado fue realmente inesperado –dice Alejandro.

La idea era ir escogiendo algunos trabajos y compartir 10 cada lunes durante agosto. Alejandro calculaba que la publicación tendría cerca de 50 comentarios, pero van más de 5.000.

“Si estás cansado de que el algoritmo no muestre tu arte o el de tus artistas favoritos, comenta en este post con tu Instagram o taggea a tu amigo artista. Queremos darle visibilidad a los artistas, buscamos nuevas voces, nuevas visiones, cosas que enriquezcan nuestra mente y no solo ver lo que el algoritmo quiere que veamos”, decía la publicación del 27 de julio.

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A finales de julio, Alejandro Giraldo, diseñador gráfico, ilustrador y fundador de Velmost, lanzó la campaña Artistas contra el algoritmo con el propósito de visibilizar el trabajo de otros artistas. Era una idea sencilla, que publicó en el perfil de Instagram de su marca.

Las redes sociales se han presentado como una oportunidad para darse a conocer. Proponen un ejercicio sencillo, publicar. Pero la realidad no es tan fácil como parece. Se estima que cada día se comparten más de 100 millones de fotos y vídeos sólo en Instagram. Si se contaran también las Instagram Stories, la cifra sería considerablemente mayor, cercana a los mil millones de interacciones y contenidos diarios. Sobresalir entre tanta cosa es realmente difícil.

Los expertos sugieren publicar en el feed de 3 a 5 veces por semana y compartir entre 2 y 5 historias diarias. Es decir, sostener el ritmo de las redes sociales es otro trabajo. Es agotador.

–El algoritmo ha cambiado mucho las dinámicas y la manera como creamos y mostramos eso que creamos. Hay una parte psicológica superpesada, un asunto de salud mental por el que pasamos los artistas y del que poco se habla, la presión que tenemos con las redes, la ansiedad que surge cuando lo que publicamos no llega a la gente que queremos o no tiene likes –dice Alejandro.

Hacerle frente a esa realidad requiere algo de resignación y de poner límites.

Alejandro empezó con Velmost, su marca hace 13 años, cuando el asunto de la visibilidad, del naufragio en redes no era un asunto tan problemático. Empezó en Flickr, pasó a Facebook y terminó en Instagram. El proceso no sólo ha sido de trabajo, sino de aceptación personal. Las redes nos obligan a exponernos. Lo suyo ha sido un asunto de honestidad y constancia.

–Uno tiene que aprender a lidiar con esto. Negociar, hay que entregar una parte, pero no todo, no hay que sucumbir y hacer cosas que lo hagan sentir incómodo, porque eso se nota. Hay que ser constantes y muy honestos con el trabajo, no subir las cosas por complacer el algoritmo, sino porque eso nos llena y seguro, eso le va a llegar en algún momento a la persona correcta. Uno no sabe para quién postea, puede que tenga 10 seguidores y 5 likes, pero entre esos 5 likes lo vio alguien que puede conocer a alguien. A mí me ha pasado, pues, muchísimas veces –dice Alejandro.

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Es casi un milagro. Pero puede pasar. Alejandro ha colaborado con artistas y marcas diversas. La última colaboración fue con Atlético Nacional, el equipo de sus amores. Un sueño cumplido, pero también ha trabajado con Feid, La Miguería, La Fábrica de Licores de Antioquia, en fin.