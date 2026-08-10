Explotar desde dentro: artistas contra el algoritmo

A finales de julio, Alejandro Giraldo, diseñador gráfico, ilustrador y fundador de Velmost, lanzó la campaña Artistas contra el algoritmo con el propósito de visibilizar el trabajo de otros artistas. Era una idea sencilla, que publicó en el perfil de Instagram de su marca.
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“Si estás cansado de que el algoritmo no muestre tu arte o el de tus artistas favoritos, comenta en este post con tu Instagram o taggea a tu amigo artista. Queremos darle visibilidad a los artistas, buscamos nuevas voces, nuevas visiones, cosas que enriquezcan nuestra mente y no solo ver lo que el algoritmo quiere que veamos”, decía la publicación del 27 de julio.
La idea era ir escogiendo algunos trabajos y compartir 10 cada lunes durante agosto. Alejandro calculaba que la publicación tendría cerca de 50 comentarios, pero van más de 5.000.
–Nosotros con la marca hemos ido creando una comunidad alrededor del arte y la ilustración, apoyando y colaborando con artistas locales. Los invitamos a que interpreten la marca, hemos hecho concursos de dibujo, ilustración, fotografía, hacemos unos encuentros que llamamos Coffee n’ draw, hemos mantenido esas dinámicas a través de los años y de ahí surgió la campaña, pero el resultado fue realmente inesperado –dice Alejandro.
Participaron artistas de todas partes de América Latina, –Colombia, Argentina, Chile, Puerto Rico y más–, y de todo tipo: estudiantes de animación, diseñadores 3D, ilustradores, escultores, fotógrafos, editores, tatuadores, diseñadores. Y aunque publicar el trabajo de todos resulta imposible, las personas que participaron en la campaña han empezado a apoyarse entre ellas, a seguirse unos a otros, en fin. La campaña terminó convertida en una especie de directorio de creativos en América Latina. Pero sobre todo da cuenta de lo complejo que es apoyarse en las redes para trabajar.