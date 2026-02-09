Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal

La presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 se ha consolidado como una de las más comentadas e inolvidables en la historia de la NFL, que ayer reunió a al menos 70.823 asistentes dentro del Levi’s Stadium, en California, y a cientos de millones de espectadores siguiéndolo desde sus casas. El cantante puertorriqueño dio varias sorpresas a su público y, en especial, a Latinoamérica, no solo por la escenografía y el simbolismo reflejado en la cultura y las tradiciones de la región, sino también por la mención de todos los países del continente americano, en un contexto interpretado como un mensaje subliminal dirigido al presidente Donald Trump.

El “Conejo Malo” invitó a la estadounidense Lady Gaga, quien ya había cantado en el Super Bowl LI (2017) y que anoche se unió para interpretar un arreglo de Big Jay de su éxito Die With a Smile. Lo mismo ocurrió con el puertorriqueño Ricky Martin, quien apareció de sorpresa para interpretar un fragmento de “Lo que le pasó a Hawaii”, junto a Bad Bunny, en la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

La boda en el show de Bad Bunny

Sin embargo, hubo un momento en particular que llamó la atención en medio del espectáculo de Bad Bunny: la boda en pleno Baile Inolvidable, uno de los mayores éxitos del puertorriqueño desde su estreno en 2025.

La boda real en el Super Bowl 2026. FOTO: Captura de video

Esto causó asombro porque no eran actores. La pareja realmente se casó en presencia de miles de personas y teniendo como testigo al artista musical, a quien habían invitado previamente a su matrimonio, pero Bad Bunny decidió reinvitarlos para que unieran sus vidas en medio del show. La boda fue legal y real, y los nombres de los novios se desconocen hasta el momento. Durante el acto, partieron el pastel e incluyeron al cantante como testigo en su acta de matrimonio, pero hasta el momento no se sabe si las personas que aparecieron en la ceremonia hacían parte de la familia y amigos de la pareja o si eran integrantes del equipo de baile de Bad Bunny. Lea también: Bad Bunny convirtió el Super Bowl en un manifiesto latino: el significado de cada símbolo de su show histórico También hubo un momento que cautivó en gran medida por la presencia de un niño dormido en una silla en medio de la fiesta por el matrimonio, una escena que muchos interpretaron como la “esencia latina”, al verse reflejada en situaciones comunes dentro de las casas de las familias latinoamericanas. “Bad Bunny entendió la vibra”, escribieron en redes sociales.