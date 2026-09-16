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Ni Bad Bunny ni Miley Cyrus: The Beatles es el referente pop de los científicos, ¿por qué?

Las melodías de este grupo icónico de rock británico se han usado en más de tres mil títulos de artículos.

  • Los títulos de los Beatles se han utilizado en más de tres mil títulos de artículos científicos. Foto: Agencia Sinc
    Los títulos de los Beatles se han utilizado en más de tres mil títulos de artículos científicos. Foto: Agencia Sinc
  • Ni Bad Bunny ni Miley Cyrus: The Beatles es el referente pop de los científicos, ¿por qué?
Agencia Sinc
hace 6 horas
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Por: Marcos D. Oliveros/ Agencia Sinc

Una investigación de la Universidad Tecnológica de Delf, en Holanda, muestra que las canciones de los Beatles se han utilizado en más de tres mil títulos de artículos científicos de diversas especialidades.

Este trabajo, publicado en PLOS One, es el primero en analizar la huella del grupo de los 60 en la literatura científica y pone sobre la mesa la recurrencia con la que los investigadores utilizan este tipo de referentes culturales.

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Según explica el primer autor del estudio y experto en la institución holandesa, Gabriel Budel, no se estudiaron las razones exactas por las que se emplean este tipo de referencias, pero creen que puede deberse a la popularidad intergeneracional del grupo y a la reproducibilidad de sus canciones.

“Los juegos de palabras en los títulos (científicos) solo funcionan si los lectores entienden la gracia al instante y, por ahora, los Beatles son una de las pocas referencias culturales que todavía calan en distintas generaciones”, expresa el experto. “Además, los títulos de las canciones son frases cortas con una palabra que se puede sustituir fácilmente como All You Need is Love o Here Comes the Sun”.

Entre otras razones, Budel añade que solían emplear un vocabulario cotidiano y de uso popular; que incluye palabras como ‘amor’, ‘ayuda’, ‘camino’, ‘sol’ o ‘amigos’, que se pueden adaptar a muchos temas de investigación.

El equipo científico analizó la frecuencia con la que los títulos y las letras de las canciones aparecían al principio de los artículos académicos. En este proceso identificaron 2 237 referencias exactas y 963 casos de juegos de palabras en la base de datos académica Scopus.

Ni Bad Bunny ni Miley Cyrus: The Beatles es el referente pop de los científicos, ¿por qué?

A continuación, emplearon la IA para detectar tanto referencias exactas como frases similares gracias a una lista preseleccionada de sus canciones.

Los análisis mostraron que las referencias no se limitaban a un campo único de investigación y que, aunque predominaban en disciplinas como la medicina o las ciencias sociales, la ristra de títulos se extendió a campos tan variados como la informática, la economía, el medioambiente y las humanidades.

Los resultados mostraron que los diez títulos de las canciones más citadas de los Beatles aparecieron en 1 584 artículos, más que los de Michael Jackson (65 piezas) y Elvis Presley (169), los dos cantantes próximos con mayor número de ventas.

Los títulos más citados fueron: The Long and Winding Road, con 798 menciones, With a Little Help from My Friends, con 209 menciones; y Here, There and Everywhere, con 129 apariciones. Los investigadores creen que estas referencias se empleaban como metáforas del proceso científico en el que se incluyen la investigación, la colaboración y el descubrimiento.

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Pregunta y respuesta

¿En cuántos artículos científicos aparecen referencias a canciones de The Beatles?
Las canciones de The Beatles aparecen en más de 3.000 títulos de artículos científicos. El estudio identificó 2.237 referencias exactas y 963 juegos de palabras basados en títulos o letras del grupo.
¿Cuál es la canción de The Beatles más utilizada en títulos de artículos científicos?
The Long and Winding Road es la canción de The Beatles más citada en títulos científicos, con 798 menciones. Le siguen With a Little Help from My Friends, con 209, y Here, There and Everywhere, con 129.
¿Por qué los científicos utilizan títulos de canciones de The Beatles en sus investigaciones?
Los investigadores creen que su popularidad entre distintas generaciones, el vocabulario cotidiano de sus canciones y la facilidad para convertir sus frases en juegos de palabras pueden explicar su presencia en títulos científicos. El estudio no analizó directamente las razones por las que los autores recurren a estas referencias.
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