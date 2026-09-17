“Me apuntaron a la frente”: exministro Luis Carlos Reyes denuncia amenazas contra él y su familia

En marzo del año pasado, el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, conocido como ‘Mr. Taxes’, habló ante la Corte Suprema de Justicia y ratificó que durante su paso por la entidad recibió presiones al no acceder a otorgar puestos dentro de la Dian. Ahora, más de un año después de esa declaración, Reyes y su familia habrían sido objeto de una amenaza en su propia casa.
El también exministro de Comercio contó en La FM que un láser fue dirigido hacia él y sus hijos mientras se encontraban en el comedor de la vivienda.
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“Más allá de las amenazas de muerte en redes, a las que uno más o menos se acostumbra, en un episodio más reciente me empezaron a apuntar con un láser verde, primero a la frente, luego al pecho y luego a la cabeza de cada uno de mis hijos”, contó.
Reyes relató que, ante la situación, la familia llamó a la Policía y posteriormente presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue lo ocurrido.