“Todo nos mantiene asustados”: Chocó tiembla una y otra vez, así viven sus habitantes los nuevos enjambres sísmicos

Después del terremoto del pasado 10 de agosto en el occidente colombiano, el miedo a que vuelva a temblar también se queda en la cabeza. Basta un ruido, un movimiento o una sensación para pensar que la tierra volvió a moverse. Si eso todavía ocurre en Antioquia, donde los sismos no se han repetido con la misma frecuencia, imagine cómo se vive en Chocó, donde los movimientos telúricos se han vuelto recurrentes y mantienen a las familias en alerta. Erick David Guevara Ortiz, habitante de Istmina, cuenta cómo estos movimientos han cambiado la tranquilidad de su familia y cómo viven el susto cada vez que la tierra vuelve a moverse. Entérese: Cinco temblores con magnitud hasta de 4.9 sacudieron a Colombia este lunes con epicentro en Chocó, ¿los sintió? Los eventos sísmicos se han vuelto constantes e intensos en el departamento del Chocó, concentrándose de manera particular en municipios como Istmina, Sipí y Andagoya (cabecera municipal de Medio San Juan). Más allá de los boletines técnicos y los reportes oficiales, están las comunidades que afrontan cada remezón con profunda zozobra e incertidumbre.

Aunque las autoridades confirman que hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que la repetición incesante de estos movimientos impacta gravemente la salud mental de la población, la cual aún no logra recuperarse del fuerte terremoto sufrido el pasado 10 de agosto. Este temor se refleja en los más de 2.000 reportes de ciudadanos que han manifestado sentir los sismos no solo en el Chocó, sino también en departamentos vecinos como Valle del Cauca, Risaralda, Antioquia y Tolima. La frecuencia de los temblores en el departamento del Chocó ha dejado días de cadenas continuas de movimientos telúricos que mantienen en alerta a la población. Como ejemplo, al inicio de esta semana, el 14 de septiembre, la Red Sismológica Nacional registró un total de siete sismos durante la mañana en el municipio de Sipí con temblores de magnitud 3,7 y 3,2, e incrementó su intensidad en la tarde al concentrarse en Istmina, donde en un periodo menor a seis minutos ocurrieron tres sismos con magnitudes superiores a 4,0 (específicamente de 4,9, 4,1 y 4,4), seguidos más tarde por dos eventos adicionales de magnitud 4,9 y 4,5. Lea más: Tres temblores sacudieron al Chocó en menos de 20 minutos: desde la madrugada se han registrado sismos con magnitud hasta de 4.7 Además, el 16 de septiembre, sumó alrededor de siete eventos sísmicos a lo largo del día. La madrugada comenzó con remezones de magnitud 4,5 en Istmina y 4,4 en el océano Pacífico. Durante la tarde, en un lapso de tan solo 20 minutos, tembló tres veces seguidas con epicentros en Medio San Juan (Andagoya) y Sipí, destacándose un sismo de magnitud 4,7. La secuencia continuó durante la tarde.

Una vida, una familia: dentro de las cifras, esta es su historia de angustia

Erick David Guevara Ortiz vive en Istmina, Chocó. Es ingeniero ambiental y actualmente trabaja como entrenador deportivo en un gimnasio del municipio. Desde ahí ha vivido la seguidilla de sismos que se han registrado después del terremoto del pasado 10 de agosto. Para él, uno de los mayores temores es imaginar que un nuevo movimiento pueda dejar a su familia sin nada: “Nosotros hemos vivido estas seguidillas de sismos y creo que lo más difícil de enfrentar es imaginar un panorama sin una familia, sin nada, después de tenerlo todo. Eso es lo que nos ha tocado enfrentar en estos momentos después del sismo del 10 de agosto”, contó en entrevista para EL COLOMBIANO. Lea también: Video | La conmovedora aparición en público de Ana María, la única trilliza que sobrevivió al terremoto El temor permanece y cualquier ruido o sensación genera una reacción de alerta: “Hay muchos nervios, hay mucho susto. Cada vez que medio se siente un temblor, sea mínimo o sea alto, sea como sea, algún ruido, todo nos mantiene muy asustados”. Ese estado de alerta también aparece en momentos cotidianos: “A veces estamos en la sala comiendo y no está temblando, pero sentimos como si todavía lo estuviera haciendo. Es el efecto del mismo sismo que vivimos y el susto todavía sigue”, expresó a EL COLOMBIANO. Los sismos también han cambiado la rutina; para Erick, la incertidumbre ha afectado diferentes espacios de la vida cotidiana, desde el descanso hasta el trabajo: “Han afectado la tranquilidad de nuestra familia, de nuestros sueños, del trabajo, en las actividades, de una manera negativamente impactante, por lo que ya uno está en la expectativa de que cualquier cosa puede pasar y que en cualquier momento pueda haber otro sismo”. Puede leer: Grupo Argos reveló cómo se distribuirán las 1.000 viviendas sismoresistentes, tras la primera entregada

El terremoto también dejó cambios en la manera en que Erick percibe su entorno y en la relación con su familia y sus vecinos: “El sismo nos obligó a cambiar, nos obligó a mirar la vida de una manera distinta. Nos obligó a amar más a nuestras familias, a querer más a nuestros vecinos, a estar más unidos, a escuchar más a las personas, sabiendo que podemos estar aquí y en este mismo instante puede volver a temblar y esta conversación se puede cortar ya mismo”, afirmó en medio de la entrevista con EL COLOMBIANO. Y agrega: “Nos ha enseñado que cada instante, cada segundo de nuestros días es súper valioso. Y que después de tenerlo todo, lo puedes perder todo también en menos de un segundo. Y no es simplemente palabras, sino que es una realidad, ya es un hecho”.

La posibilidad de que vuelva a temblar también genera dudas sobre cómo reaccionarían las familias. Aunque después del terremoto muchos habitantes establecieron planes y reunieron elementos para una emergencia, Erick cree que el miedo puede imponerse en el momento de un nuevo sismo. “¿Cómo reaccionamos si vuelve a temblar? Creemos estar preparados, pero te lo aseguro: no estamos listos. No estamos listos (...) Nuestra reacción será salir a correr otra vez. Todavía hay una laguna de emociones, eso ha sido lo más difícil”, concluyó.

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