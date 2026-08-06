Bogotá celebra sus 488 años con más de 50 planes gratis durante agosto: esta es la agenda completa

Bogotá está de fiesta. La capital colombiana celebra sus 488 años con una agenda que se extenderá hasta el 31 de agosto y que reunirá más de 50 actividades gratuitas en las 20 localidades. La programación incluye conciertos, festivales, recorridos históricos, cine, eventos gastronómicos, deporte y desfiles, con opciones para niños, jóvenes y adultos. La celebración busca convertir agosto en un mes de encuentro para los cerca de ocho millones de habitantes de la ciudad, con eventos distribuidos en parques, bibliotecas, escenarios culturales y espacios públicos. Esta es la agenda completa para que se programe:

Festival de Verano: un mes de deporte y recreación

Uno de los eventos centrales será el Festival de Verano 2026, organizado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que comenzó el 31 de julio y se extenderá hasta el 31 de agosto con más de 60 actividades. Entérese: MAMM Fest: el nuevo plan en Medellín para disfrutar música, arte y gastronomía Entre las citas más esperadas están el Festival de Cometas, programado para el 8 de agosto desde las 9:00 a.m. en el parque Simón Bolívar, y la tradicional Ciclovía Nocturna, que se realizará el 13 de agosto a partir de las 6:00 p.m.

El ajiaco también tendrá su fiesta

La gastronomía será otro de los protagonistas del aniversario. El 6 de agosto, desde las 10:00 a.m., el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero recibirá el Día del Ajiaco Santafereño, una competencia abierta al público que reunirá cocineros, universidades y aficionados alrededor del plato más representativo de Bogotá. Lea también: ¡Qué orgullo! Banda Sinfónica de Sabaneta hace historia al ganar por primera vez el Mundial de Bandas en Países Bajos

Música para todos los gustos

La programación musical comenzará el 8 de agosto, cuando la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara ofrecerá un concierto gratuito en el auditorio de la Biblioteca Pública Virgilio Barco a las 3:00 p.m., con ingreso hasta completar aforo.

El 14 de agosto, la Orquesta Filarmónica de Mujeres, junto con el Colectivo Colombia liderado por Antonio Arnedo, presentará un concierto en el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. Le puede interesar: Seis universidades colombianas entran al ranking de las 2.000 mejores del mundo: la Nacional lidera el listado El cierre musical llegará el 22 y 23 de agosto con una nueva edición de Vallenato al Parque en el parque Simón Bolívar, donde estarán artistas como Otto Serge, Beto Zabaleta, Elder Dayán, Los Diablitos y Ana del Castillo.

Recorridos para descubrir la historia de Bogotá

Quienes prefieran conocer el patrimonio de la ciudad podrán participar el 6 de agosto en un recorrido en bicicleta por las localidades de Kennedy y Ciudad Bolívar, organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. La actividad comenzará a las 8:00 a.m. en el parque Timiza y finalizará en el Museo de la Ciudad Autoconstruida. La participación será gratuita, pero requerirá inscripción previa.

El 22 de agosto también regresará el tradicional Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que recorrerá más de 12 kilómetros por las principales vías de la ciudad con vehículos provenientes de distintas regiones del país. Conozca: La Oreja de Van Gogh regresa a Colombia con Amaia Montero: fecha y lugar del concierto

Cine gratuito para celebrar el cumpleaños de la capital

La Cinemateca de Bogotá se unirá a la celebración el 6 de agosto con una jornada gratuita que incluirá la proyección de películas como El rojo más puro, Satanás, Litigante y Perros de Niebla. Las boletas podrán reclamarse una hora antes de cada función hasta completar el aforo. Ese mismo día comenzará también el festival Bogotá en Cinta, organizado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), que ofrecerá funciones los días 6, 15, 21 y 29 de agosto con producciones audiovisuales dedicadas a la historia y la identidad de la capital.

Por su parte, Canal Capital emitirá una programación especial con una maratón de la serie Bogotario, además del documental Ciclovía: 50 años de historias de domingo y el cortometraje Rapsodia en Bogotá, considerado uno de los retratos audiovisuales más representativos de la ciudad.

Comparsas y cultura en la Séptima

El 23 de agosto, la carrera Séptima volverá a llenarse de música y color con el Desfile de Comparsas, que celebra 31 años de historia. Desde las 11:00 a.m., agrupaciones de las 20 localidades desfilarán entre la Plaza Cultural La Santamaría y la Plaza de Bolívar, mostrando expresiones artísticas y culturales de diferentes sectores de Bogotá. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Como cierre de la programación, entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre se desarrollará la Semana del Bienestar: Cultura y Salud para Vivir Mejor, un encuentro que reunirá a más de 90 expertos nacionales e internacionales para abordar temas relacionados con salud, cultura y calidad de vida. Con esta agenda, Bogotá conmemora sus 488 años con una oferta gratuita que lleva actividades culturales, deportivas y recreativas a distintos puntos de la ciudad durante todo agosto. Siga leyendo: 7 de agosto en la Feria de las Flores: desfile de Autos Clásicos y Antiguos, concierto de Fruko y festival de música parrandera

Bloque de preguntas y respuestas:

Entre los principales están el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara el 8 de agosto, la presentación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres el 14 de agosto y el festival Vallenato al Parque, que se realizará el 22 y 23 de agosto con artistas como Otto Serge, Beto Zabaleta, Elder Dayán, Los Diablitos y Ana del Castillo. ¿Es necesario inscribirse para participar en las actividades del aniversario de Bogotá? Depende del evento. La mayoría de las actividades son de acceso libre, aunque algunas tienen cupos limitados o requieren inscripción previa, como el recorrido patrimonial en bicicleta organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. ¿Hasta cuándo irán las actividades por los 488 años de Bogotá? La agenda principal se desarrollará durante todo agosto y concluirá el 31 de ese mes. Sin embargo, la Semana del Bienestar se extenderá del 29 de agosto al 6 de septiembre de 2026.