Bogotá celebra sus 488 años con más de 50 planes gratis durante agosto: esta es la agenda completa

Bogotá está de fiesta. La capital colombiana celebra sus 488 años con una agenda que se extenderá hasta el 31 de agosto y que reunirá más de 50 actividades gratuitas en las 20 localidades. La programación incluye conciertos, festivales, recorridos históricos, cine, eventos gastronómicos, deporte y desfiles, con opciones para niños, jóvenes y adultos.
La celebración busca convertir agosto en un mes de encuentro para los cerca de ocho millones de habitantes de la ciudad, con eventos distribuidos en parques, bibliotecas, escenarios culturales y espacios públicos. Esta es la agenda completa para que se programe: