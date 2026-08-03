La Oreja de Van Gogh regresa a Colombia con Amaia Montero: fecha y lugar del concierto

Con el reencuentro de Amaia Montero y sus compañeros de La Oreja de Van Gogh, que no ha estado alejado de las polémicas, el público de América Latina estaba a la espera de la confirmación de su gira internacional. La banda española con tres décadas de trayectoria confirmó sus primeros conciertos en Latinoamérica para 2027. La cita será el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá. Desde su nacimiento en 1996 en Donostia / San Sebastián, La Oreja de Van Gogh ha construido uno de los legados más importantes de la música en español. Integrada originalmente por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, la banda conquistó primero España y luego América Latina con canciones imprescindibles para millones de seguidores. Entérese: “Está devastada”: el difícil regreso de Amaia Montero pone en riesgo la gira con La Oreja de Van Gogh

Su historia comenzó en pequeños escenarios y concursos locales hasta la publicación de Dile al sol (1998), álbum que marcó el inicio de una carrera imparable. Más tarde llegarían discos fundamentales como El viaje de Copperpot, Lo que te conté mientras te hacías la dormida y Guapa, consolidando clásicos como ‘La playa’, ‘20 de enero’ y ‘Rosas’.

Tras una exitosa primera etapa, la banda inició un nuevo capítulo con Leire Martínez como vocalista desde 2008, ampliando su legado con discos como A las cinco en el Astoria, Nuestra casa a la izquierda del tiempo y Cometas por el cielo, además de éxitos como ‘Jueves’, ‘Inmortal’ y ‘La niña que llora en tus fiestas’. Lea también: ¡Qué orgullo! Banda Sinfónica de Sabaneta hace historia al ganar por primera vez el Mundial de Bandas en Países Bajos En 2025 llegó el regreso de Amaia Montero y el inicio de una nueva etapa con la gira ‘Tantas cosas que contar’, que reúne nuevamente a la formación original para interpretar sus grandes éxitos, junto con nuevas canciones como ‘Todos estamos bailando la misma canción’.

Este nuevo capítulo coincide además con otro hito histórico para la agrupación: ‘Rosas’ superó los mil millones de reproducciones en Spotify e ingresó al ”1 Billion Club”, confirmando la vigencia de la banda. La trayectoria de La Oreja de Van Gogh también ha sido reconocida con cinco Premios Ondas, un Grammy Latino por Guapa, tres MTV Europe Music Awards, cinco MTV Video Music Awards Latinoamérica y numerosos reconocimientos que la consolidan como una de las bandas más premiadas de la música en español. Conozca: Comienza la Feria de las Flores 2026, aquí una completa programación Ahora, Colombia será parte de esta celebración. El 12 de marzo de 2027, el Movistar Arena de Bogotá recibirá a una de las agrupaciones más influyentes del pop en español. A través del sistema de Tuboleta.com, este viernes inicia la preventa de las entradas y el sábado comenzará la venta general. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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