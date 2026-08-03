La Oreja de Van Gogh regresa a Colombia con Amaia Montero: fecha y lugar del concierto

Con el reencuentro de Amaia Montero y sus compañeros de La Oreja de Van Gogh, que no ha estado alejado de las polémicas, el público de América Latina estaba a la espera de la confirmación de su gira internacional.
La banda española con tres décadas de trayectoria confirmó sus primeros conciertos en Latinoamérica para 2027. La cita será el 12 de marzo de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá.
Desde su nacimiento en 1996 en Donostia / San Sebastián, La Oreja de Van Gogh ha construido uno de los legados más importantes de la música en español. Integrada originalmente por Amaia Montero, Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, la banda conquistó primero España y luego América Latina con canciones imprescindibles para millones de seguidores.
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