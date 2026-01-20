¿Quiere viajar al espacio? Así es la experiencia inmersiva de El Principito en el Planetario de Medellín

¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo se siente viajar en el espacio, estar en un agujero negro o en medio de una nebulosa? En el Planetario de Medellín hay un show que, sin despegar los pies de la Tierra, le da la oportunidad de sentir cómo sería recorrer el universo. El Principito, flotar de regreso a casa es el espectáculo que, de lunes a viernes a las 11:00 de la mañana y los fines de semana a las 12:00 del mediodía, puede verse en el domo del planetario, ubicado a un costado de la estación Universidad del Metro.
Esta producción original del Planetario ofrece un recorrido por el espacio guiado por una audionarración inspirada en El Principito, la exitosa novela del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. En ese viaje, en el que el pequeño y rubio protagonista de esta obra –publicada en 1943 y traducida a más de 650 idiomas y dialectos– hace de guía junto a una astronauta, recorren el sistema solar, los exoplanetas, las nebulosas y los agujeros negros con una sola pregunta en mente: ¿qué es tener una casa?
“El Principito parece un libro para niños sobre la amistad, pero en realidad es una reflexión dirigida a los adultos sobre lo que significa la amistad a lo largo de la vida. Y algo muy parecido ocurre con este show: aunque aparenta ser un viaje junto al Principito infantil, en el fondo se trata de una astronauta que se ha desprendido de la Estación Espacial Internacional y sabe que ya no puede regresar a la Tierra. Frente a esa certeza, comienza a reflexionar sobre lo que realmente significa tener un hogar”, explica Mauricio Arango, astrónomo del Planetario y productor del show.
El Principito, flotar de regreso a casa fue creado pensando en la edición 19 de la Fiesta del Libro y la Cultura, en la que se rindió homenaje a esta novela. La producción, de 26 minutos, tardó entre dos y tres meses en realizarse y solo fue proyectada durante tres días del evento literario. Luego regresó a hacer parte de la programación del domo desde diciembre.