Brujería, la feria popular de Medellín que recuerda el Primer Congreso Mundial de Brujería de Colombia

Hace cincuenta años, exactamente el 24 y 25 de agosto de 1975, se realizó el Primer (y único) Congreso Mundial de Brujería en Colombia. La Feria Internacional de Bogotá, lo que actualmente es el centro de eventos Corferias, recibió a más de 3.000 visitantes, según reportaron los periódicos en ese momento. Este 17 y 18 de octubre, lo ocurrido en el polémico encuentro será el centro de Brujería, la feria popular organizada por Comfama que se realizará en el Claustro San Ignacio.

El fin de este evento, que tendrá actividades académicas, culturales y artísticas, es poner en conversación y visibilizar las diferentes prácticas espirituales que han estado presentes a lo largo de la historia colombiana y latinoamericana, al igual que lo hizo cinco décadas atrás el Congreso.

Aunque este evento fue realizado en la capital, su conexión con Medellín es profunda. Fue un paisa, el empresario y político Simón González Restrepo –hijo menor del filósofo envigadeño Fernando González–, quien tuvo la idea de llevar a cabo el Congreso, que tuvo como consigna “A la sombra de lo diferente, con amor y asombro”. Esa corta frase, de la autoría del padre nadaísta Gonzalo Arango, más que hacer referencia a la supuesta oscuridad o perversión a la que fue asociada el evento, ha sido interpretada como invitación a abrazar la diversidad en todas sus formas.

Julián Sánchez González es doctor en Historia del Arte de la Universidad de Columbia y uno de los investigadores colombianos que más ha investigado este particular evento. El experto, que es uno de los organizadores e invitados de Brujería, explica en su artículo Activismo espiritual y contracultura souvenir: el Primer Congreso Mundial

de Brujería que el espacio de hace 50 años “fue pensado para confrontar la mentalidad colonial, conservadora y jerárquica colombiana”.

Si bien la brujería era el tema central, en ese evento sin precedentes también se habló sobre extraterrestres, hipnosis y actividad paranormal, todos ellos distantes y criticados por un sociedad preponderantemente católica. Para eso, en agosto de 1975 llegaron a Bogotá expertos de diferentes ciudades del país y del mundo. Por ejemplo, una de las prácticas sobre las que se conversó fue del vudú o vodoun, la cual tiene presencia en África y Haití. Como el propósito era visibilizar las creencias y ritos que tienen lugar en las comunidades indígenas y afro de la región, uno de los invitados fue Serge St. Jean, sacerdote vudú haitiano, figura a la que también se le conoce como Houngan y encargada de guiar espiritualmente a los creyentes y comunicarse con los espíritus.