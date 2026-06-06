“La música nos conecta y nos ayuda cuando las palabras no son suficientes”, Juan Manuel Orjuela, neuropisquiatra

La música se valora cada vez más por los números: las reproducciones que alcanza una canción, las ventas millonarias de los conciertos, los puestos en las listas, en fin. Pero los números están lejos de hacerle honor a la inmensidad de la música, a la importancia que tiene para la experiencia humana. Se quedan cortos.
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Diversos estudios científicos han demostrado que, entre otras cosas, la música favorece la sincronización emocional y conductual, puede mejorar las habilidades de escucha y producción de lenguaje, y ayuda a regular las emociones y a fortalecer los lazos sociales cuando se vive de manera compartida. Cantar, por ejemplo, reduce los niveles de cortisol, una de las principales hormonas del estrés, cantar en grupo tiene efectos cohesivos.
“El canto coral promueve la liberación de oxitocina y reduce los niveles de cortisol. La oxitocina es una neurohormona fundamental para el apego, entendido como la necesidad de cercanía, y participa tanto en la lactancia como en el orgasmo. Es el ‘pegamento’ de la sociedad”, escribió Juan Manuel Orjuela en su libro Cerebrofonía, música, neurociencias y salud mental.
Juan Manuel Orjuela es bogotano, neuropsiquiatra y tiene una maestría en neuromúsica. Lleva más de 10 años investigando la relación de la música y el cerebro y publicando artículos académicos al respecto. Hace un par de años una editorial le sugirió escribir un libro en un lenguaje mucho más cotidiano y menos técnico, para compartir eso que sabe de la música, el cerebro, y las emociones, y escribió Cerebrofonía.
El libro, publicado a finales de mayo por la editorial PanHouse, recorre un camino largo para explicar por qué somos una especia musical, que pasa en el cerebro con la música y como la música puede usarse como parte fundamental en diversos tipos de terapia. EL COLOMBIANO habló con Juan Manuel.