Aprender a ser humanos con la música, el impacto de La Red en Medellín

La Red de Escuelas de Música de Medellín es quizás uno de los programas más revolucionarios y transformadores de la ciudad. El impacto casi siempre se dice en cifras –por su aulas han pasado más 80.000 niños y niñas en los últimos 30 años–, pero los números no dan cuenta de los efectos que ha tenido el programa en la ciudad.
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El paso por La Red le permitió a muchos niños y niñas acceder a instrumentos, aprender música y girar por el mundo con una orquesta, pero también transformar su vida ampliando sus expectativas, generando pensamiento crítico, capacidad de acción, reconocimiento simbólico y muchas cosas más que tiene que ver la justicia, la democratización y el derrumbe de los prejuicios y las fronteras invisibles que han fragmentado esta ciudad desde los años de la violencia y el narcotráfico. Eso fue lo que encontró Nathaly Ossa Alzate, una de las integrantes de la primera generación de La Red en su tesis de maestría, donde exploró a través de la historias de vida de algunos de sus compañeros de La Red, como el pasó por el proyecto transformó sus vidas.
Nathaly es abogada, tiene una maestría en Educación y Cambio Social en la Universidad de Oslo (Noruega) y trabaja como Impact Engagement Strategist para la fundación Academy for impact through music: AIM, con sede en Liechtenstein, que financia proyectos como La Red en 30 países del mundo. En conversación con EL COLOMBIANO, habló sobre su investigación y la importancia de la música y los proyectos de educación para la transformación social.