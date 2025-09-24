Falleció Claudia Cardinale, diva del cine italiano: estas son cinco películas para recordarla

La actriz, reconocida por su papel en La pantera rosa, falleció este martes 23 de septiembre a los 87 años. Cardinale murió acompañada por sus hijos en Nemours, Francia, y fue su agente, Laurent Savry, quien confirmó el deceso. “Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada tanto como mujer como artista”, aseguró a los medios de comunicación. Lea: De ‘Camina o Muere’ al éxito de ‘El Resplandor’: las 5 mejores películas basadas en obras de Stephen King Con una carrera artística de más de seis décadas, Claudia fue reconocida como una de las grandes figuras de la época dorada del cine italiano: trabajó junto a Federico Fellini y Luchino Visconti, dos de los directores más emblemáticos de ese momento y de la historia del séptimo arte del país europeo.

¿Quién fue Claudia Cardinale?

Nació el 15 de abril de 1938 en Túnez, en una familia de raíces siciliana. En su adolescencia, fue coronada como reina de belleza y considerada la mujer más bella de su país natal. El premio que recibió fue viajar al Festival de Cine de Venecia, donde conoció directores y productores que la invitaron a comenzar a trabajar como actriz.

Cardinale, quien realmente soñaba con ser profesora, inició una carrera en el cine realizando papeles pequeños. Fue en 1963 cuando saltó a la fama y en esa misma década es que salió de Europa, y se fue para Hollywood. La italiana estuvo activa hasta los 80 años. En los 2000, fue nombrada como Embajadora de Buena Voluntad de la Unesco en reconocimiento a su defensa de los derechos de las mujeres, y dos años después recibió el premio a la trayectoria en el Festival de Cine de Berlín.

Estas son las películas más recordadas de Claudia Cardinale

8 1/2, de Federico Fellini

Esta fue la película que hizo que Cardinale saltara a la fama. Estrenada en 1963, esta cinta es considerada por algunos críticos como una de las mejores películas de la historia del cine.

8 1/2 cuenta la historia del cineasta Guido Anselmi, quien está atrevesando una crisis al momento de realizar su última película. La llegada de Claudia, su musa, y de su amante Carla –interpretada por la francesa Anouk Aimée– transforma todo. La película es una reflexión alrededor de la crisis creativa de un artista, que termina siendo la crisis existencial de una persona. Fue la ganadora a Mejor película extranjera en los premios Óscar.

El Gatopardo, de Luciano Visconti

Esta cinta también contribuyó a la gran popularidad que alcanzó la actriz italiana. Al igual que 8 1/2, fue estrenada en 1963 y es una de las más destacadas de Visconti. La película está basada en la novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y sigue a Fabrizio Corbera, un noble siciliano cuya vida se transforma debido a la Unificación Italiana, proceso histórico ocurrido en el sigo XIX que hizo que diverso estados de la península itálica que estaban separados ahora fueran uno solo. Cardinale es la ahijada de Corbera, interpretado por Burt Lancaster.

La Pantera Rosa, de Blake Edwards

Este es uno de los papeles más recordados de Claudia. Fue una de las películas que realizó en la década de los sesentas, cuando trabajó en Hollywood. Le puede interesar: Álvaro Morte, El Profesor de La casa de papel, llega a los cines colombianos con Raqa Esta fue la primera cinta en presentar el reconocido personaje animado. Allí, la actriz interpreta a la Princesa Dala, la dueña del famoso diamante llamado La Pantera Rosa, que en su centro tiene la figura de una pantera saltando. Esta joya es codiciada por el ladrón Sir Charles Lytton (interpretado por David Niven), conocido como “El Fantasma”, a quien el inspector Clouseau (Peter Sellers) trata de seguirle la pista. Años después del estreno de La Pantera Rosa, Cardinale aseguró que el mejor cumplido lo recibió durante su grabación por el actor británico Niven, el James Bond original: “Dijo: ‘Claudia, junto con los espaguetis, eres el mayor invento de Italia’”.

Fitzcarraldo, de Werner Herzog

Alrededor de esta película hay varios reconocimientos e hitos. El primero es que fue una de las más emblemáticas grabadas en la Amazonía peruana y una de las más reconocidas de la filmografía de Herzog. La cinta es la historia de Brian Fitzgerald, un irlandés amante de la ópera que decide internarse en la selva para construir un teatro. Para ganar dinero para su obra, lo que planea es volverse millonario gracias a la comercialización del caucho. Cardinale es Molly, amante de Fitzcarraldo y dueña de un burdel muy popular en Iquitos, en la Amazonía peruana.

