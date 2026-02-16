Harrison Ford habla del reto de actuar el Parkinson junto a Michael J. Fox

Harrison Ford tiene 83 años y al parecer mucha energía para no despedirse aún de las cámaras. Los cerca de 120 periodistas internacionales que asistimos al Apple Press Day 2026 en Los Ángeles, nos sorprendimos cuando nos pasó por el lado –a la hora del almuerzo antes del panel de la serie que protagoniza, Terapia sin filtro–, evitando atajos y saludando a todos con soltura. Puede leer: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en febrero 2026 Ya en el panel demostró porque, a pesar de los años y la experiencia, siempre habrá momentos de emoción si uno ama su trabajo. Justo se estrenó hace poco la nueva temporada de esta serie por Apple TV en la que, al lado de Jason Segel, se sumerge en las profundidades de dos terapeutas que se salen del molde y con humor y vulnerabilidad, retratan lo masculino, el duelo y las enfermedades físicas y mentales. Justo el papel de Ford, el del Dr. Paul –alerta spoiler por si no se ha visto las tempordas anteriores– debe enfrentar con más fuerza su enfermedad de Parkinson, y con ello todo lo que trae en sentirse frágil y con miedo perder su identidad profesional.

Compartir set con Michael J. Fox

Harrison Ford y Michael J. Fox en una escena de Terapia si filtro. FOTO Cortesía Apple TV

Lo interesante de esta tercera entrega es ver la actuación de Michael J. Fox, el famoso actor de las películas de Volver al futuro, quien tras un Parkinson severo (diagnosticado desde 1991) tuvo que dejar la actuación (en 2020) y dedicarse de lleno a su fundación para la investigación de dicha enfermedad. Ford confesó que fue un poco abrumador, al inicio, saber que iba a representar a alguien con Parkinson y tendría al frente a un gran actor que ha hablado abiertamente de la enfermedad: “Represento a un personaje con Parkinson y Michael, por supuesto, tiene la enfermedad real, y siempre he sentido una gran responsabilidad por contar bien esa parte de mi historia. Pero Michael es un tipo extraordinario, generoso y encantador a quien no conocía y tuve la oportunidad de conocer simplemente trabajando en esta serie, pero fue una experiencia extraordinaria”. Ford destacó su poderosa presencia, su gracia, coraje e indomabilidad, “y espero que algo de eso ayude a matizar mi interpretación de un personaje con Parkinson”, y concluyó emocionado que fue una experiencia extraordinaria “para todos nosotros estar con Michael, verlo y ver cómo hace lo que hace”.

EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de hablar en días previos con la actriz Jessica Williams quien interpreta a otra terapeuta, colega y amiga cercana del protagonista Jimmy (Jason Segel), y quien aporta humor, ironía y calidez con escenas claves con Harrison Ford. Sobre actuar con dos grandes nombres como Michael J. Fox y Harrison Ford anotó que fue “realmente increíble”, terminaba de trabajar y se quedaba más tiempo para poder ver a Fox y a Ford trabajar juntos, “Michael fue y es todavía una gran talento y es una persona extremadamente divertida, todos crecimos con sus películas al igual que con las de Harrison Ford, esta oportunidad para mi fue surrealista y muy inspiradora”, concluyó.

En un minuto con Harrison Ford en el panel de Terapia sin filtro en Apple TV