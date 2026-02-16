Harrison Ford habla del reto de actuar el Parkinson junto a Michael J. Fox

Harrison Ford tiene 83 años y al parecer mucha energía para no despedirse aún de las cámaras. Los cerca de 120 periodistas internacionales que asistimos al Apple Press Day 2026 en Los Ángeles, nos sorprendimos cuando nos pasó por el lado –a la hora del almuerzo antes del panel de la serie que protagoniza, Terapia sin filtro–, evitando atajos y saludando a todos con soltura.
Ya en el panel demostró porque, a pesar de los años y la experiencia, siempre habrá momentos de emoción si uno ama su trabajo. Justo se estrenó hace poco la nueva temporada de esta serie por Apple TV en la que, al lado de Jason Segel, se sumerge en las profundidades de dos terapeutas que se salen del molde y con humor y vulnerabilidad, retratan lo masculino, el duelo y las enfermedades físicas y mentales.
Justo el papel de Ford, el del Dr. Paul –alerta spoiler por si no se ha visto las tempordas anteriores– debe enfrentar con más fuerza su enfermedad de Parkinson, y con ello todo lo que trae en sentirse frágil y con miedo perder su identidad profesional.