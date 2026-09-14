¿Quiere estudiar? Abren convocatoria de 400 becas para formarse como técnico en Mercadeo y Ventas

¿Vive en Medellín, Bogotá o Cartagena y quiere estudiar gratis? Ahora podrá hacerlo al acceder a la convocatoria de 400 becas para quienes quieran vincularse al programa de Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas, con la posibilidad de realizar prácticas remuneradas.

Las becas hacen parte de Ecolombia, un proyecto de Kuepa en alianza con GitLab Foundation, que busca facilitar el acceso al primer empleo formal de jóvenes en un sector con alta demanda, como el comercial y de ventas.

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Kuepa es una institución de educación para el trabajo con más de 10 años de experiencia en Colombia, enfocada en cerrar la brecha entre la educación y el empleo.