Todavía tiene tiempo: Dónde ver las películas ganadoras del Óscar en Colombia

La edición de este año de los Óscar vio cómo Una batalla tras otra coronó su extraordinaria temporada de premios al llevarse este domingo el máximo galardón a la mejor película, mientras que la aclamada Pecadores también cosechó éxitos. Entre las dos se repartieron 10 estatuillas doradas. Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, frases ingeniosas, alta costura en la alfombra roja y discursos de aceptación llenos de lágrimas. Pero más allá de la ceremonia, si a estas alturas del partido usted no ha visto ninguna de las películas premiadas, aquí le dejamos esta guía para que se ponga al día y disfrute de lo mejor del cine de 2025.

Una batalla tras otra, 6 estatuillas, la gran triunfadora

La cinta, protagonizada por Leonardio DiCarpio e inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, sigue la desesperación de un exrevolucionario cuando el pasado regresa para pasarle factura, en un contexto marcado por las tensiones entre supremacistas blancos, activistas e inmigrantes. Concretamente, la cinta sigue a Bob (DiCaprio), un exrevolucionario que busca la ayuda de sus antiguos compañeros después de 16 años para rescatar a su hija de las manos de un viejo enemigo, el coronel Lockjaw (interpretado por Sean Penn). Puede leer la crítica de Samuel Castro: No es momento de cuidarse: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson Además de DiCaprio, actúan Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, Wood Harris, Regina Hall y Chase Infiniti. En los Óscar ganó como Mejor película, Mejor director para Paul Thomas Anderson, Mejor guion adaptado para Paul Thomas Anderson, Mejor actor de reparto para Sean Penn, Mejor edición y Mejor casting. La película regresó a cartelera de cine para que el público la vea en pantalla gigante, pero si prefiere verla en casa, puede hacerlo por la plataforma HBO Max.

Pecadores, 4 premios incluido el de Mejor actor

Este thriller de redención y horror se estrenó desde el año pasado y sigue a dos hermanos gemelos (ambos interpretados por Michael B. Jordan) quienes, en un intento de dejar atrás sus problemáticas vidas, regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera. Además de Michael B. Jordan, quien ganó el Óscar a mejor actor, también actúan Delroy Lindo, Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Miles Caton y Li Jun Li. Es dirigida por Ryan Coogler, quien ha catalogado esta cinta, Pecadores, como su proyecto más personal. Su punto de partida fue su deseo de aprender más sobre un tío que le enseñó blues y que era originario de Misisipi. Pero se forjó en su imaginación. “Me sentí más vulnerable”, dijo Coogler al diario The New York Times sobre la experiencia. Le puede interesar: Michael B. Jordan celebró su premio Óscar en un reconocido restaurante de hamburguesas en EE. UU. Jordan interpreta a Smoke y Stack, gemelos que pelean en la Primera Guerra Mundial, y que regresan a casa, en el sur de Estados Unidos, luego de trabajar un tiempo para mafiosos en Chicago como Al Capone. Los hermanos quieren abrir un bar, pero su sueño choca con el pasado esclavista, supremacistas blancos y un bando de vampiros, en una metáfora que representa la explotación de los negros. Esta cinta ganó además las estatuillas de Mejor guion original para Ryan Coogler, Mejor banda sonora y Mejor fotografía. Actualmente, se puede ver también en algunas salas de cine del país y también está disponible en HBO Max.

Frankenstein, 3 premios a todo su andamiaje

Para Guillermo del Toro, el prolífico director de cine mexicano, esta película era su más grande sueño. Su Frankenstein llegó como una nueva adaptación de un clásico de la literatura universal y la historia del cine. De hecho, el director mexicano tiene algo de Víctor Frankenstein; es un verdadero creador de monstruos, pero en el cine, con películas como Blade II, Hellboy, El laberinto del fauno, por lo que era cuestión de tiempo para que presentara su propia versión de uno de los clásicos de clásicos: Frankenstein. Puede leer la crítica de Samuel Castro: El padre de la criatura: Frankenstein, de Guillermo del Toro Aunque es su propia versión de la conocida historia de Mary Shelley, la idea original permanece intacta: Víctor Frankenstein, un científico brillante, pero egoísta, que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que finalmente conduce a la ruina tanto del creador como de su trágica creación, contando en los papeles protagónicos con Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz. Esta cinta ganó los premios a Mejor maquillaje y peinado, Mejor vestuario y Mejor diseño de producción. Actualmente, se puede ver por Netflix.

K-Pop Demon Hunters o Las guerreras k-pop, 2 premios

Es sin duda uno de los éxitos de animación más grandes de los últimos años. El éxito de la película de animación Las guerreras k-pop, el largometraje más visto en la historia de Netflix con 344 millones de reproducciones desde finales de junio del año pasado, marca un nuevo hito en la difusión de la cultura surcoreana en todo el mundo, explican sus directores. “En Corea del Sur nos preguntamos si se trataba realmente de un producto coreano, ya que la película está realizada por un estudio estadounidense”, Sony Pictures, dijo su codirectora Maggie Kang en una entrevista con AFP el año pasado. Esta película animada cuenta la historia del grupo de música HUNTR/X, cuyas tres cantantes son también cazadoras de demonios y protegen en secreto al mundo. Gracias a su música y a la energía de sus fans, alimentan la barrera mágica que aprisiona las almas malvadas en otro universo. Los directores de la película trabajaron con uno de los sellos discográficos más importantes de k-pop, The Black Label, para componer la música, como la pegadiza Golden, que justo ganó el Óscar como Mejor canción original. Su segundo Óscar fue el de Mejor película animada. Actualmente, se puede ver en Netflix.

Las que ganaron un premio