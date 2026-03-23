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Medellín estrena Escuela Internacional de Cine, ¿en qué consiste?

Este espacio formativo ofrecerá cursos de todo tipo en relación al cine que serán dictados por referentes de la industria del cine a nivel mundial.

  • La oferta de cursos y los profesores invitados se darán a conocer hoy durante el evento inuagural de la Escuela Internacional de Cine, en el Palacio de Bellas Artes. FOTO Depositphotos.
    La oferta de cursos y los profesores invitados se darán a conocer hoy durante el evento inuagural de la Escuela Internacional de Cine, en el Palacio de Bellas Artes. FOTO Depositphotos.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 53 minutos
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Este martes se pone en marcha la Escuela Internacional de Cine de Medellín –EICMED–, una iniciativa liderada por Zapata Filmes y la Fundación Universitaria Bellas Artes.

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La presentación oficial se llevará a cabo en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes de Medellín, a las 5:00 p.m. Allí se darán a conocer los cursos para el año 2026 y las alianzas interinstitucionales que acompañan el proyecto.

La escuela es la materialización de un sueño que empezó en 2009, cuando Juan Zapata, a través de su empresa Zapata Filmes, empezó a dictar cursos y talleres de cine en la ciudad, algunos de la mano de Bellas Artes y otros en alianza con otras instituciones, pero siguiendo el modelo de la Escuela Internacional de Cine de Cuba, a donde se fue a estudiar cuando en Medellín no era posible.

“Llegó la hora de hacer crecer el sueño, porque esto nació con la idea de hacer una escuela de cine en Medellín. Queremos traer una capacitación competitiva y diversificar el modelo académico, entonces nos aliamos con Bellas Artes y creamos este proyecto de la Escuela Internacional de Cine”, dice Zapata.

La escuela funcionará por cursos mensuales que serán dictados por diferentes invitados, todos agentes activos en la industria cinematográfica a nivel mundial.

La duración dependerá de la temática a desarrollar, pero serán espacios intensivos y habrán entre 20 y 40 cada mes.

“Este primer año, los invitados serán personas que trabajan en áreas comerciales, pero también nominados y ganadores del Óscar latinoamericanos. Personas que han hecho camino desde aquí. La propuesta es mezclar grandes referentes internacionales, los que están haciendo modelos de negocios realmente sustentables, y a la vez traer personas que están en áreas que no son muy abordadas desde lo académico, como el tema de la distribución”, dice Zapata.

La escuela se propone funcionar como una puerta por la que puedan conectarse directamente la industria y la ciudad, es decir, quiere consolidar una industria local y lo quiere hacer proponiendo un modelo de polinización, que no es otra cosa que acercar el cine a otras profesiones y especialidades, capacitando gente de todo tipo, y promoviendo negocios y oportunidades desde los mismos cursos.

De ahí, que la escuela estará abierta a profesionales de todas las áreas, así como también a personas sin estudios previos de cine.

“Queremos desarrollar la industria en términos de pensarla, de generar roles, de hacer alianzas. La industria se hace desde la formación”, dice Paula Andrea Botero, rectora de Bellas Artes.

La primera oferta de la escuela será una Master Class dictada por Michela Muratori, directora de exposiciones de arte, moda, directora de arte, vestuarista, coreógrafa y estilista para desfiles de moda y cultura en Italia, Estados Unidos y China.

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