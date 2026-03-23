Medellín estrena Escuela Internacional de Cine, ¿en qué consiste?

Este martes se pone en marcha la Escuela Internacional de Cine de Medellín –EICMED–, una iniciativa liderada por Zapata Filmes y la Fundación Universitaria Bellas Artes.

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La presentación oficial se llevará a cabo en la Sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes de Medellín, a las 5:00 p.m. Allí se darán a conocer los cursos para el año 2026 y las alianzas interinstitucionales que acompañan el proyecto.

La escuela es la materialización de un sueño que empezó en 2009, cuando Juan Zapata, a través de su empresa Zapata Filmes, empezó a dictar cursos y talleres de cine en la ciudad, algunos de la mano de Bellas Artes y otros en alianza con otras instituciones, pero siguiendo el modelo de la Escuela Internacional de Cine de Cuba, a donde se fue a estudiar cuando en Medellín no era posible.

“Llegó la hora de hacer crecer el sueño, porque esto nació con la idea de hacer una escuela de cine en Medellín. Queremos traer una capacitación competitiva y diversificar el modelo académico, entonces nos aliamos con Bellas Artes y creamos este proyecto de la Escuela Internacional de Cine”, dice Zapata.