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“Un poeta” y “Estado de fuga”, los nominados por Colombia a los platino 2026

Se entregó la lista de nominados a los Premios Platino, lo mejor del cine y la televisión iberoamericano, que se entregarán el próximo 9 de mayo en México.

  • La película Un poeta y la miniserie, Estado de fuga, las colombianas más nominadas en los Premios Platino. FOTOS Cortesía
    La película Un poeta y la miniserie, Estado de fuga, las colombianas más nominadas en los Premios Platino. FOTOS Cortesía
Colprensa
hace 2 horas
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La película Un poeta y la miniserie Estado de Fuga: 1986, son por Colombia las principales nominadas a la edición número 13 de los Premios Platino Xcaret 2026, que se entregarán el próximo 09 de mayo en la Riviera Maya (México).

Además, la actriz Natalia Reyes logró una casilla entre los nominados en la categoría Mejor Interpretación femenina por su actuación en la película Aún es de noche en Caracas.

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Este año, fueron postuladas a estos galardones más de mil producciones iberoamericanas, de las cuales, 30 películas y 19 series llegaron a esta recta final. Los ganadores se conocerán en dos momentos distintos desde la Riviera Maya (México), el próximo 16 de abril y una gala central el 9 de mayo.

Más nominado en los Premios Platino

Con 11 nominaciones ambas, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas seguidas por O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con ocho candidaturas, y Sirât (Oliver Laxe, España), con siete candidaturas a los Platino.

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En el terreno de las miniseries o teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

Las opciones colombianas

Un poeta, la película de Simón Mesa que se convirtió en la más taquillera de las cintas nacionales en las salas de cine el año pasado, además de un brillante recorrido por los principales festivales de cine en el mundo, logró seis nominaciones para los Premios Platino Xcaret.

Esta película, nominada en la pasada edición de los Premios Goya, logró una casilla en categorías como Mejor interpretación masculina de ficción para el actor natural Ubeimar Ríos.

La película colombiana también se encuentra compitiendo en categorías Mejor dirección de montaje, Mejor Música original, Mejor guión, Mejor dirección de fotografía y Mejor comedia de ficción.

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La competencia no será sencilla. La creación del colombiano Simón Mesa medirá fuerzas con producciones como Homo Argentum, así como la producción brasileña nominada a los Premios Oscar, O agente secreto, así como Sirat, uno de los más recientes fenómenos taquilleros en España.

La miniserie Estado de Fuga: 1986, una ficción en torno a la trágica historia real que se vivió en Colombia hace 30 años que se conoció como “La masacre de Pozzetto”, logró cinco nominaciones.

Con Andrés Parra como uno de sus protagonistas, esta miniserie de la plataforma Netflix, logró sus nominaciones en categorías como Mejor dirección de fotografía en miniserie, Diseño de vestuario para miniserie, Mejor dirección de sonido en miniserie, Mejor música original para miniserie y Mejor creador de miniserie.

Es una miniserie que Netflix estrenó a finales del año pasado, logrando un gran impacto, entre los espectadores colombianos, así como de distintas partes del mundo que se interesaron por una de las historias más impactantes sobre asesinos seriales en América Latina durante los años ochenta.

Además, la actriz colombiana Natalia Reyes logró una nominación en la categoría Mejor interpretación femenina de ficción por su actuación en la película que protagoniza junto a Edgar Ramírez, Aún es de noche en Caracas, una adaptación de la novela La hija de la española de la escritora venezolana Karina Sainz Borgo, y sigue a una mujer que intenta sobrevivir al colapso político y social durante la Crisis en Venezuela.

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