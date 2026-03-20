“Un poeta” y “Estado de fuga”, los nominados por Colombia a los platino 2026

La película Un poeta y la miniserie Estado de Fuga: 1986, son por Colombia las principales nominadas a la edición número 13 de los Premios Platino Xcaret 2026, que se entregarán el próximo 09 de mayo en la Riviera Maya (México). Además, la actriz Natalia Reyes logró una casilla entre los nominados en la categoría Mejor Interpretación femenina por su actuación en la película Aún es de noche en Caracas. Puede leer: Cinco estrellas que movieron los hilos del entretenimiento en 2025 Este año, fueron postuladas a estos galardones más de mil producciones iberoamericanas, de las cuales, 30 películas y 19 series llegaron a esta recta final. Los ganadores se conocerán en dos momentos distintos desde la Riviera Maya (México), el próximo 16 de abril y una gala central el 9 de mayo.

Más nominado en los Premios Platino

Con 11 nominaciones ambas, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas seguidas por O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con ocho candidaturas, y Sirât (Oliver Laxe, España), con siete candidaturas a los Platino. Puede leer la critica de Samuel Castro: Desde Recife, con amor: El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho En el terreno de las miniseries o teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

Las opciones colombianas

Un poeta, la película de Simón Mesa que se convirtió en la más taquillera de las cintas nacionales en las salas de cine el año pasado, además de un brillante recorrido por los principales festivales de cine en el mundo, logró seis nominaciones para los Premios Platino Xcaret. Esta película, nominada en la pasada edición de los Premios Goya, logró una casilla en categorías como Mejor interpretación masculina de ficción para el actor natural Ubeimar Ríos. La película colombiana también se encuentra compitiendo en categorías Mejor dirección de montaje, Mejor Música original, Mejor guión, Mejor dirección de fotografía y Mejor comedia de ficción. Puede leer: Conversación con Óliver Laxe, director de Sirat, la película española nominada al Óscar que lleva el trance al desierto La competencia no será sencilla. La creación del colombiano Simón Mesa medirá fuerzas con producciones como Homo Argentum, así como la producción brasileña nominada a los Premios Oscar, O agente secreto, así como Sirat, uno de los más recientes fenómenos taquilleros en España.