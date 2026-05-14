Superfinanciera abrió investigación a fondos privados de pensiones por no trasladar billonarios recursos a Colpensiones

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció el inicio de una investigación sobre el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, en el caso de afiliados que ya consolidaron su derecho pensional tras pasar del régimen privado al régimen de prima media.
La entidad asegura que la decisión se da por orden del presidente Gustavo Petro y, “como parte de sus funciones de supervisión del sistema financiero”.
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