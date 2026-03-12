x

180 películas se estrenarán en el FICCI 2026: estas son las novedades del festival

El concepto central del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias será su locación y la intención de comenzar a construir el archivo de 65 años de historia.

    En su programación, el FICCI también cuenta con muestras internacionales. Las de este año recorrerán producciones españolas, suizas y argentinas. FOTO Cortesía
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 3 horas
bookmark

En Colombia se realiza el festival de cine más antiguo de Latinoamérica. Es el FICCI, que este año celebrará a su edición 65 entre el 14 y el 19 de abril. Durante estos seis días, se estrenarán 180 películas, 55 estrenos nacionales y 42 internacionales, en su histórica locación, Cartagena de Indias.

Lea: Colombia será protagonista en una nueva película de Netflix

La ciudad donde nació, creció y vive este festival será la protagonista en esta ocasión. “En este homenaje lo que queremos es recordar por qué un festival de cine se pudo hacer en Cartagena, cuáles eran esas condiciones para que un festival pudiera salir adelante en Colombia a través de esta ciudad. Entonces vamos a estar dedicándonos a recordar, a hacer retrospectivas de lo que pasaba en esa primera década de los años 60, cuando se creó el festival, para que el año que viene hagamos lo mismo con la década de los 70 y luego así sucesivamente”, le contó Margaríta Díaz, directora general del FICCI, a EL COLOMBIANO.

Esa revisión histórica surge del interés del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el evento cinematográfico más importante del país, por comenzar a construir su archivo. Producto de ese proceso es la imagen de la edición 65 –realizada por el diseñador e ilustrador Kike Sierra–, que tiene como elemento central un árbol. Explica Díaz que la elección remite a una práctica muy común en los años sesenta en la ciudad y en otros pueblos del Caribe: quienes proyectaban las películas vendían boletas para ver la cinta desde una de las ramas de un árbol si la persona no tenía el dinero completo para pagar una silla.

Una de las novedades más importantes de 2026 es que al FICCI regresará la competencia oficial que desde hace seis años se había dejado de realizar. Se premiarán, por ejemplo, los largometrajes iberoamericanos que serán evaluados por Rodrigo Texeira, productor brasileño; Tatiana Huezo, cineasta méxico-salvadoreña; y Barbara Wurm, jefe de programación en la sección Forum de Berlinale, y también las películas colombianas que tendrán su estreno mundial en el festival como Manual para invocar fantasmas, de Juliana Zuluaga, y El hogar fue sepultado en esa tierra que nunca pudimos encontrar, de Deimer Quintero.

En cuanto a invitados y homenajes, este año uno de los más importantes es el de Salvo Basile, quien falleció el 26 de enero y fue una figura central para el desarrollo del cine colombiano. También se rendirá tributo a la obra y trabajo del cineasta británico Ben Rivers con la proyección de sus películas, algunas de ellas se verán por primera vez en Colombia, incluida Mare’s nest, (2025) su más reciente obra, ganadora en el Festival de Cine de Locarno.

¿Cómo serán los Premios India Catalina 2026?

Estos galardones, que reconocen a las mejores producciones de la televisión colombiana, se realizan en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y, en su edición número 42, contarán con nuevas categorías. Contenidos con Producción Sostenible; Vodcast Conversacional, Temático y Favorito del Público (formato que combina video y pódcast); Producción Radiovisual/Streamcast; Serie de Ficción Vertical; y Corto Vertical se incorporan a las 71 categorías que serán reconocidas en la ceremonia del 18 de abril.

Henry Palencia, director ejecutivo de los India Catalina, le explicó a EL COLOMBIANO que esta novedad viene del interés de “tener un espacio en donde se visibilice lo mejor de la industria audiovisual. En ese sentido, año a año hacemos un ejercicio juicioso para entender cómo se está comportando la industria, cuáles son sus demandas y cuáles son las ofertas de contenido. Lo que buscamos es que los premios, como plataforma del sector audiovisual del país, puedan ser ese espejo de lo que hoy produce Colombia e Iberoamérica”.

Aunque todavía no se conocen los nominados de este año –el listado será revelado el 24 de marzo–, sí se saben los nombres de algunos de los homenajeados. La actriz Consuelo Luzardo recibirá el premio Víctor Nieto A Toda Una Vida por más de seis décadas de carrera actoral.

El FICCI, tanto como los India Catalina, son espacios de reflexión de la industria. Tanto Díaz como Palencia consideran que el momento actual del audiovisual colombiano está marcado por una proliferación de producciones de alta calidad, pero que continúan las preguntas sobre cómo hacer que los colombianos vean cada vez las películas y series hechas en casa. “Estamos en un momento en el que toca leer muy bien el panorama para que toda esa gran producción que estamos logrando realmente llegue al público. No solo para que vea una película, sino para que reciba un mensaje y conozca otras historias. Creo que vivimos una transición: las salas ya no solo proyectan películas, también ofrecen experiencias. Y aunque estos procesos suelen ser difíciles, al final abren el camino a cosas muy interesantes. Estamos justamente en ese punto”, asegura Margarita.

