Colombia será protagonista en una nueva película de Netflix

Una nueva película con talento colombiano, tanto delante como detrás de cámaras, prepara la plataforma Netflix, aún sin fecha de estreno confirmada.

Se trata del largometraje En el valle de las sombras, basado en el cuento The Country of the Blind de H.G. Wells, que cuenta la historia de un valle aislado, poblado durante generaciones por personas invidentes.

La protagonizan el reconocido actor mexicano Gael García Bernal, junto a la colombiana Natalia Reyes, además de participaciones especiales de Margarita Rosa de Francisco, Diego Vásquez y Claudio Cataño, entre otros.

En el valle de las sombras propone una reinterpretación cinematográfica del clásico relato escrito a principios del siglo pasado por el escritor británico H.G. Wells.

Dirigida por Sebastián Cordero, con guion de María Camila Arias y el propio Cordero, la producción del largometraje se llevó a cabo en distintas locaciones de Boyacá y Cundinamarca, incluyendo Santa Sofía, Suesca, el desierto de la Tatacoa y Choachí.

La película producida por la empresa colombiana Dynamo para Netflix iniciará su recorrido en salas de cine, antes de llegar a la pantalla de Netflix.

La historia es más o menos así: Álvar Toledano, un montañista, cae en un valle aislado habitado por una comunidad ciega desde hace generaciones. Convencido de su superioridad, pronto descubre que su capacidad de ver es considerada una perturbación y no una ventaja. Mientras intenta adaptarse, Álvar se enamora de Medina, la mujer encargada de cuidarlo, y descubre que algunos habitantes están empezando a sanar, pero la comunidad prefiere eliminar lo distinto y Álvar deberá decidir si renuncia a lo que es para pertenecer o si el precio de mirar es huir del valle de las sombras.