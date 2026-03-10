Dónde ver los Premios Óscar 2026 en Colombia y la polémica que rodea a Timothée Chalamet

El próximo domingo 15 de marzo se celebrará la edición número 98 de los Premios Óscar, la ceremonia más importante del cine mundial. El evento se realizará en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, donde se reunirán algunas de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica. Lea aquí: Este es el colombiano que va por un premio Óscar tras documentar la guerra en Ucrania En Colombia, los fanáticos del cine podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal de cable TNT y también por streaming en la plataforma Max (antes HBO Max). La transmisión está programada para comenzar alrededor de las 5:00 p. m., cuando iniciará la cobertura de la alfombra roja y posteriormente la gala principal. La ceremonia llega con varias categorías muy competitivas. En la categoría de Mejor Actor figuran nombres como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura y Timothée Chalamet, quien está nominado por su actuación en Marty Supreme.

El actor Timothée Chalamet es uno de los nominados a Mejor Actor en los Premios Oscar 2026, en medio de una polémica previa a la ceremonia. FOTO: AFP.

En Mejor Actor de Reparto aparecen nominados Benicio del Toro, Jacob Elordi, Delroy Lindo, Sean Penn y Stellan Skarsgård. La categoría de Mejor Actriz incluye a Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve y Emma Stone. Conozca: Cine Colombia lanza el 5Pass para ver las películas nominadas al Óscar, ¿cuánto vale? Por su parte, en Mejor Actriz de Reparto están nominadas Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor. También destaca la categoría de Mejor Película Animada, con producciones como Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain y Zootopia 2, que compiten por la estatuilla.

¿Está en peligro la nominación al Óscar de Timothée Chalamet?

En los días previos a la gala, el nombre de Chalamet ha estado rodeado de controversia. Durante una conversación pública con el actor Matthew McConaughey en un evento organizado por CNN y la revista Variety, el intérprete afirmó que “a nadie le importa el ballet ni la ópera”, declaraciones que generaron críticas dentro del mundo artístico. Instituciones culturales como la Royal Ballet and Opera respondieron públicamente a sus palabras e incluso lo invitaron a reconsiderar su postura. Otras organizaciones como la English National Opera también reaccionaron ofreciendo entradas gratuitas para que el actor “vuelva a enamorarse de la ópera”.