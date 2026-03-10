Dónde ver los Premios Óscar 2026 en Colombia y la polémica que rodea a Timothée Chalamet

El próximo domingo 15 de marzo se celebrará la edición número 98 de los Premios Óscar, la ceremonia más importante del cine mundial. El evento se realizará en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, donde se reunirán algunas de las figuras más destacadas de la industria cinematográfica.
En Colombia, los fanáticos del cine podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal de cable TNT y también por streaming en la plataforma Max (antes HBO Max). La transmisión está programada para comenzar alrededor de las 5:00 p. m., cuando iniciará la cobertura de la alfombra roja y posteriormente la gala principal.
La ceremonia llega con varias categorías muy competitivas. En la categoría de Mejor Actor figuran nombres como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Wagner Moura y Timothée Chalamet, quien está nominado por su actuación en Marty Supreme.