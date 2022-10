Cabe recordar que esta película acaba de recibir la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, lo que se constituyó en un hito en la historia del cine colombiano.

En Colombia se verá en cines desde el próximo 13 de octubre.

Es importante aclarar que el hecho de ser elegida para representar a Colombia no significa que entre directamente en las nominaciones.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas designa un plazo (15 de noviembre este año) para recibir un filme por país, usualmente llegan entre 85 y 90 películas.

De ahí, los miembros de La Academia entregarán una preselección de cerca de 15 cintas elegidas el próximo 21 de diciembre y ya las cinco películas nominadas en esta categoría serán anunciadas públicamente el 24 de enero de 2023. Será en esa fecha que se sepa si Colombia logró o no su segunda nominación en su historia en este apartado (la primera vez fue con El Abrazo de la Serpiente).

La ceremonia de los Óscar está prevista para el 12 de marzo de 2023.

Los reyes del mundo narra la historia de cinco jóvenes que emprenden un viaje para reclamar las tierras que uno de ellos heredó de su abuela y que la violencia quiere arrebatarles.

Es la historia Rá (19), Culebro (16), Sere (14), Winny (12) Nano (13) cinco jóvenes de la calle de Medellín. Cinco “reyes” sin reino. En sus manos tienen unas viejas escrituras de una tierra heredada por Rá. Tras recibir una carta de la oficina de restitución de tierras del gobierno, notificando la devolución de los terrenos que le fueron arrebatados a su abuela, Rá decidirá emprender el viaje con sus amigos con la promesa de por fin cumplir un sueño: tener un lugar en el mundo donde ser libres, donde estar a salvo, donde construir su propio reino.

La película intenta exaltar, en palabras de la directora paisa, el carácter romántico que hay en lo subversivo y lo desobediente, incluso desde la decisión misma del lugar donde se rodó.

“No sé cuánta gente nos dijo que no podíamos rodar en el Bajo Cauca, pero nunca desistí. Ese es quizás el primer acto político de esta película, creo yo. Demostrar que no debería haber territorios vetados, que no podemos imposibilitar a nadie el acercamiento a la belleza, eso también es un acto de resistencia. A su vez constatar, que de alguna manera el poder de los violentos, también radica en la construcción del rumor mismo de la violencia, que genera tanto miedo que impide la entrada en contacto con el territorio”, asegura la directora.

Laura Mora se ha definido en su trabajo como muy controladora y el rodaje y sus complejas condiciones le dieron a entender que no podría controlarlo todo: “Cuando empecé a trabajar con el director de fotografía David Gallego, esa fue de las primeras insinuaciones: ‘esta es una película donde no podemos controlarlo todo. ¿Vamos a tener unas ideas preconcebidas? Sí, pero tenemos que estar abiertos a que todo nos cambie...’. El resultado es que algunas escenas salieron totalmente distintas a lo que imaginamos y creo que están mucho mejor. Pero es la propia vida ahí, también manifestándose tanto en el paisaje, como en los chicos. Y las películas se nutren de eso. Esta película en general, puede ser lo más extremo que he hecho”.

Laura Mora ya había presentado la cinta Matar a Jesús en 2018.