Noviembre, la película colombiana sobre la Toma del Palacio de Justicia, se estrenará en el TIFF 2025

La ópera prima del director colombiano, Tomás Corredor, se dará a conocer en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el cual va hasta el 14 de septiembre.

  • Natalia Reyes es la protagonista de Noviembre. FOTO Cortesía Burning
    Natalia Reyes es la protagonista de Noviembre. FOTO Cortesía Burning
El Colombiano
El Colombiano
05 de septiembre de 2025
bookmark

El anuncio lo hizo esta semana Prime Video, la plataforma a la que llegará la cinta luego de su estreno en el TIFF 2025, uno de los festivales de cine más importantes del mundo. La película, dirigida por Tomás Corredor, busca reconstruir la Toma al Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985.

Esta producción, que justamente saldrá al aire 40 años depsués de lo ocurrido, retrata uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.

Lea: “Nos cuesta aprender las lecciones del pasado”: Joe Wright, director de Mussolini, hijo del siglo

El elenco de Noviembre está conformado por Natalia Reyes, reconocida por sus papeles en Pájaros de Verano y en la saga de Terminator, y Santiago Alarcón, recordado por protagonizar El man es Germán y por darle vida a Jaime Garzón en la serie Garzón vive.

La cinta se enfoca en el grupo de personas que quedaron encerradas en un baño durante 27 horas, reflejando el terror y cómo opera la condición humana ante situaciones que colocan al límite.

La productora paisa, Diana Bustamante, también hizo parte de esta película, que cuenta con talento latinoamericano. Carlos F. Rossini es el director de fotografía, Felipe Guerrero y Bruno Carboni son los montajistas y el guion, además de Corredor, también estuvo a cargo del argentino Jorge Goldenberg.

Otras novedades de Prime Video en Colombia

La plataforma también dio a conocer que Betty la Fea: La historia continúa, la serie que revivió la telenovela de Fernando Gaitán, fue confirmada para una tercera temporada. La segunda entrega de esta producción se estrenó el 15 de agosto y durante su primera semana estuvo en el top del ranking de las series más vistas en Colombia de Prime Video.

A la par que la confirmación de la temporada, también se reveló el regreso de uno de los personajes del elenco original. Se trata de Diego Cadavid, quien volverá como Román, el vecino que constantemente se burlaba de Betty y Nicolás.

Además, otro de los anuncios de la plataforma fue que allí se podrá ver la temporada completa de la NBA, la cual iniciará el 21 de octubre.

Siga leyendo: “En todas partes han entendido el universo de Betty”: Ana María Orozco sobre segunda temporada de Betty, la Fea

