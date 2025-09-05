Noviembre, la película colombiana sobre la Toma del Palacio de Justicia, se estrenará en el TIFF 2025

El anuncio lo hizo esta semana Prime Video, la plataforma a la que llegará la cinta luego de su estreno en el TIFF 2025, uno de los festivales de cine más importantes del mundo. La película, dirigida por Tomás Corredor, busca reconstruir la Toma al Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985.

Esta producción, que justamente saldrá al aire 40 años depsués de lo ocurrido, retrata uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia.

Lea: “Nos cuesta aprender las lecciones del pasado”: Joe Wright, director de Mussolini, hijo del siglo

El elenco de Noviembre está conformado por Natalia Reyes, reconocida por sus papeles en Pájaros de Verano y en la saga de Terminator, y Santiago Alarcón, recordado por protagonizar El man es Germán y por darle vida a Jaime Garzón en la serie Garzón vive.

La cinta se enfoca en el grupo de personas que quedaron encerradas en un baño durante 27 horas, reflejando el terror y cómo opera la condición humana ante situaciones que colocan al límite.

La productora paisa, Diana Bustamante, también hizo parte de esta película, que cuenta con talento latinoamericano. Carlos F. Rossini es el director de fotografía, Felipe Guerrero y Bruno Carboni son los montajistas y el guion, además de Corredor, también estuvo a cargo del argentino Jorge Goldenberg.