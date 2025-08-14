“En todas partes han entendido el universo de Betty”: Ana María Orozco sobre segunda temporada de Betty, la Fea

Hace 26 años, cuando Ana María Orozco interpretó por primera vez a Beatriz Aurora Pinzón Solano pudo imaginar cómo podría ser aquella joven de tan solo 25 años un par de décadas más adelante. Lo que entonces solo era una idea se convirtió en un hecho el año pasado con el estreno de Betty, la Fea: la historia continúa, la serie que cuenta qué sucedió 20 años después en la producción más exitosa de la televisión colombiana.

Este viernes es el estreno de la segunda temporada en Prime Video, donde también está disponible la versión original de 1999, creada por el ya fallecido Fernando Gaitán, una de las grandes plumas del gremio y guionista de Café con aroma de mujer y Hasta que la plata nos separe.

En conversación con EL COLOMBIANO, Ana María cuenta que cuando hizo la telenovela, donde tuvo el primer protagónico de su carrera, sí podía llegar a pensar en una Betty veinte años mayor “por la conciencia con la que la hice en ese momento”. Con esto se refiere a la profundidad de la historia de Beatriz, que se mueve entre la melancolía y la comedia. Porque más allá de las risas que siguen produciendo el Cuartel de las Feas –que no pudo ser retomado en la serie–, esta historia es, en esencia, un drama: “Es un personaje muy honesto, que muestra su vulnerabilidad, que ha sufrido bullying, que tiene muchas inseguridades. Todos nos podemos identificar con eso, que es algo muy, muy humano [...] Por eso logró trascender, en todas partes han entendido el universo de Betty”, explica Ana María, quien atribuye a esto el éxito internacional de Betty, la Fea, que cuenta con varios Guinness Récords por ser la telenovela más adaptada a nivel mundial, con al menos 22 versiones distintas.