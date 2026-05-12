Varios partidos del Mundial se podrán ver en algunas salas de cine del país

Royal Films acaba de firmar una alianza con Directv, a través de su señal Dsports, para proyectar los partidos de la Selección Colombia, y otros encuentros destacados, en las salas de cine de más de 32 ciudades del país.

La iniciativa de llevar el Mundial de Fútbol a esas 32 ciudades no solo se vivirá dentro de los complejos de cine. Como parte de esta apuesta, Royal Films llevará esta experiencia a diferentes regiones del país en articulación con alcaldías y centros de eventos, ampliando el acceso a una vivencia colectiva del fútbol en escenarios de gran formato.

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Se trata de proyecto social llamado Cinema Tour, llevando la emoción del Mundial a municipios con acceso limitado a este tipo de eventos.

La propuesta busca replicar la atmósfera del estadio utilizando la infraestructura cinematográfica pantallas de gran formato y sistemas de sonido envolvente diseñados para capturar desde el rugido de la multitud hasta el golpe del balón.

“Más que transmitir un partido, estamos abriendo un espacio para crear recuerdos juntos. Queremos invitar a cada colombiano a que se ponga la camiseta, venga con su familia y amigos, y sienta la emoción de gritar un gol con cientos de personas. Es una energía que otro lugar no puede ofrecer, y es nuestra forma de unir al país en una sola tribuna”, señala Habib Osman, presidente de Royal Films.