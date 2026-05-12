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Varios partidos del Mundial se podrán ver en algunas salas de cine del país

Todo gracias a una alianza entre Royal Films y Directv. Ya las boletas están a la venta en la web oficial de Royal Films.

  • Un buen plan para este mundial es ir a ver los partidos en una sala de cine. FOTO Camilo Suárez
    Un buen plan para este mundial es ir a ver los partidos en una sala de cine. FOTO Camilo Suárez
Colprensa
hace 2 horas
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Royal Films acaba de firmar una alianza con Directv, a través de su señal Dsports, para proyectar los partidos de la Selección Colombia, y otros encuentros destacados, en las salas de cine de más de 32 ciudades del país.

La iniciativa de llevar el Mundial de Fútbol a esas 32 ciudades no solo se vivirá dentro de los complejos de cine. Como parte de esta apuesta, Royal Films llevará esta experiencia a diferentes regiones del país en articulación con alcaldías y centros de eventos, ampliando el acceso a una vivencia colectiva del fútbol en escenarios de gran formato.

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Se trata de proyecto social llamado Cinema Tour, llevando la emoción del Mundial a municipios con acceso limitado a este tipo de eventos.

La propuesta busca replicar la atmósfera del estadio utilizando la infraestructura cinematográfica pantallas de gran formato y sistemas de sonido envolvente diseñados para capturar desde el rugido de la multitud hasta el golpe del balón.

“Más que transmitir un partido, estamos abriendo un espacio para crear recuerdos juntos. Queremos invitar a cada colombiano a que se ponga la camiseta, venga con su familia y amigos, y sienta la emoción de gritar un gol con cientos de personas. Es una energía que otro lugar no puede ofrecer, y es nuestra forma de unir al país en una sola tribuna”, señala Habib Osman, presidente de Royal Films.

¿Que partidos del Mundial se verán en cine?

La programación inicial incluye los partidos de la fase de grupos de la Selección Colombia, comenzando por su debut en la cita mundialista frente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio, para seguir frente a República Democrática del Congo el martes 23 de junio y quizás el partido más importante de dicha fase, frente a Portugal, el sábado 27 de junio, para muchos, uno de los favoritos para llevarse el mundial.

Mucho más que una pantalla

Eventos como el Mundial de Fútbol impulsan a los colombianos para salir de casa hacia espacios que ofrezcan una experiencia colectiva e inmersiva, lo que genera que restaurantes y bares aprovechen la oportunidad para mejorar sus equipos en audio y video, y así ofrecer mejores experiencias.

Según análisis del sector, eventos deportivos de gran magnitud pueden generar incrementos de hasta un 25% en las ventas de bares y restaurantes, demostrando que los aficionados están dispuestos a invertir para vivir los partidos fuera de casa.

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Las salas de cine de cadenas como Royal Films cuentan con una tecnología de alta calidad para emitir películas de distintas partes del mundo, en especial, con el nivel necesario para las grandes obras de ciencia ficción con importantes efectos especiales.

La experiencia, además, se adapta a distintos perfiles de público. Desde salas diseñadas para planes familiares, hasta formatos más exclusivos para quienes buscan una experiencia más personalizada, la apuesta es ofrecer un “fútbol a tu medida”, donde cada asistente pueda elegir cómo vivir el Mundial.

La programación completa y la venta de boletería ya están disponibles en la página web oficial de la compañía, y en las taquillas de todos los complejos a nivel nacional.

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