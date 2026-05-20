Película de Michael Jackson supera los USD 700 millones y se convierte en el estreno más exitoso del año

El acumulado cerró el fin de semana del 19 de mayo en 703,8 millones de dólares, según reportó Deadline con datos verificados por Box Office Mojo . De ese total, 282,7 millones provienen del mercado estadounidense y 421 millones de los mercados internacionales.

La película Michael , biografía cinematográfica de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua , se convirtió en el estreno más exitoso del año al superar los 700 millones de dólares en recaudación global durante su cuarta semana en cartelera.

En su cuarta semana, la película generó 83,8 millones de dólares adicionales : 26,1 millones en el mercado doméstico y 57,7 millones en 83 territorios internacionales, con una caída del 31% en Estados Unidos y del 14% en el extranjero respecto a la semana anterior, según cifras de Lionsgate y Universal recogidas por Deadline.

Europa fue la región con mayor aporte a la recaudación internacional. Reino Unido e Irlanda lideran con 54,6 millones, seguidos por Francia con 41,1 millones, Alemania con 27,4 millones, España con 22 millones y Países Bajos con 10,7 millones.

En Medio Oriente, la película se mantuvo como número uno en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con una recaudación conjunta de 22,6 millones en la región. En formatos premium, el filme totalizó 60,4 millones en salas IMAX, con una distribución casi equitativa entre el mercado gringo (30,1 millones) y el internacional (30,3 millones).

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El desempeño de Michael la ubica en el segundo lugar del ranking anual global de la MPA, detrás de Super Mario Galaxy Movie y por encima de Project Hail Mary, que acumula 667,9 millones, y The Devil Wears Prada 2, que cerró su tercera semana con 546,2 millones, según Deadline. La secuela protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep se mantuvo como la película extranjera más taquillera en Italia, Australia, Japón, Brasil y México, pero no logró igualar el ritmo de Michael en sus primeras semanas.

Según análisis de Variety, el buen resultado responde a la vigencia de la figura del Rey del Pop y al interés renovado por las producciones biográficas musicales, en un contexto donde la asistencia a salas continúa recuperándose.

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