Película de Michael Jackson supera los USD 700 millones y se convierte en el estreno más exitoso del año

La película Michael, biografía cinematográfica de Michael Jackson dirigida por Antoine Fuqua, se convirtió en el estreno más exitoso del año al superar los 700 millones de dólares en recaudación global durante su cuarta semana en cartelera.
El acumulado cerró el fin de semana del 19 de mayo en 703,8 millones de dólares, según reportó Deadline con datos verificados por Box Office Mojo. De ese total, 282,7 millones provienen del mercado estadounidense y 421 millones de los mercados internacionales.