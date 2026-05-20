Samuel Martínez, la nueva joya del fútbol de Colombia que seduce al Borussia Dortmund

El nombre de Samuel Martínez sigue sonando fuerte para llegar al fútbol de Europa. El volante creativo, nacido en Tuluá, Valle, hace 17 años y quien fue una de las figuras en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de Paraguay, donde la Selección Colombia obtuvo el título, estaría cerca de fichar por el Borussia Dortmund de Alemania.

Así lo dio a conocer el medio Sky Sports, al informar que el cuadro alemán es el que ha mostrado mayor interés por el deportista, quien no tiene un contrato firmado con Atlético Nacional más allá de pertenecer a sus divisiones menores.

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Apodado ya como “el Kaká colombiano”, durante el Sudamericano se rumoró que Martínez, como afirmó la plataforma GiveMeSport, ya era pretendido por clubes como Arsenal, Tottenham, Liverpool y Chelsea, de la Premier League de Inglaterra, además del Bayern Múnich, donde juega Luis Díaz.

“El BVB está interesado en Samuel Martínez. El número 10 de la sub-17 colombiana costaría un millón de euros”, señaló Sky Sports.

Samuel tiene herencia futbolística: es hijo del exfutbolista Jairo “El Indio” Martínez. El juvenil regresó a Nacional a los 14 años de edad, luego de un paso por la institución cuando tenía 12, como lo recordó en el programa Medio Tiempo de Win Sports.