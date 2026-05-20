Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Samuel Martínez, la nueva joya del fútbol de Colombia que seduce al Borussia Dortmund

El centrocampista de 17 años de edad viene de ser campeón en el Sudamericano de la categoría en Paraguay.

  • Samuel Martínez viene de ser una de las figuras en el Sudamericano sub-17. FOTO X-FCF
    Samuel Martínez viene de ser una de las figuras en el Sudamericano sub-17. FOTO X-FCF
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

El nombre de Samuel Martínez sigue sonando fuerte para llegar al fútbol de Europa. El volante creativo, nacido en Tuluá, Valle, hace 17 años y quien fue una de las figuras en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de Paraguay, donde la Selección Colombia obtuvo el título, estaría cerca de fichar por el Borussia Dortmund de Alemania.

Así lo dio a conocer el medio Sky Sports, al informar que el cuadro alemán es el que ha mostrado mayor interés por el deportista, quien no tiene un contrato firmado con Atlético Nacional más allá de pertenecer a sus divisiones menores.

Lea: Samuel Martínez: conozca a la joya que busca Europa y espera poder debutar con Nacional

Apodado ya como “el Kaká colombiano”, durante el Sudamericano se rumoró que Martínez, como afirmó la plataforma GiveMeSport, ya era pretendido por clubes como Arsenal, Tottenham, Liverpool y Chelsea, de la Premier League de Inglaterra, además del Bayern Múnich, donde juega Luis Díaz.

“El BVB está interesado en Samuel Martínez. El número 10 de la sub-17 colombiana costaría un millón de euros”, señaló Sky Sports.

Samuel tiene herencia futbolística: es hijo del exfutbolista Jairo “El Indio” Martínez. El juvenil regresó a Nacional a los 14 años de edad, luego de un paso por la institución cuando tenía 12, como lo recordó en el programa Medio Tiempo de Win Sports.

“Empecé en Talentos GV y después fui a Miami. Luego volví y me presenté en Nacional a los 12 años. Jugué el Babyfútbol y el Torneo Nacional Sub-13, regresé a Talentos y al Verde volví definitivamente a los 14”, dijo en su momento el mediocampista, otra de las nuevas joyas del fútbol colombiano.

Siga leyendo: 17 selecciones han confirmado sus nóminas para el Mundial 2026, ¿Cuándo lo hará Colombia?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos