42 películas y documentales gratis en Medellín: así será el FICDEH 2026

Un año antes de que Soraida Chindoy naciera, un grupo de ingenieros del centro del país encontró en las montañas del Putumayo lo que, para su profesión, sería considerado un tesoro: el mayor yacimiento de cobre y molibdeno de Colombia.
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Sin siquiera haber pisado esta tierra, podría decirse que algunas de las condiciones de la que sería la vida de Chindoy ya estaban puestas sobre la mesa.
La líder indígena inga, una comunidad que habita en Condagua, un resguardo ubicado a treinta minutos de Mocoa, es quien en los últimos años ha encabezado la lucha contra las compañías extranjeras que quieren explotar los recursos naturales de su tierra natal.
Es esa la historia, junto con la de la vida de Soraida, la que cuenta Kaugsankamalla: mientras vivamos, el documental dirigido por Chindoy y por la cineasta peruana Karoline Pelikan que se estrenará en Medellín en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos (FICDEH).