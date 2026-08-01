Un día para descubrir a Macondo

Al pisar el set de Macondo me ocurre algo extraño: me paro frente al castaño sembrado en el corazón de la Casa de los Buendía y digo para mis adentros:
–¿Entonces fue ahí donde Úrsula amarró a José Arcadio para cuidar su locura?
En ese momento olvido que estoy parada en un set de grabación. Me siento cómo si fuera una amiga cualquiera de Úrsula Iguarán que pasa de casualidad por la casona y entra a saludar para ver dónde fue que se produjo el trágico final del patriarca.
Y es que es fácil perder el sentido de realidad al pisar este monumental Macondo que Netflix construyó para poner en escena Cien años de soledad. A diferencia de otras adaptaciones de relatos legendarios convertidos en parte del imaginario nacional de sus países —Como agua para chocolate en México, o La casa de los espíritus en Chile—, en este caso se levantó un pueblo entero cargado de significados. Macondo es protagonista estelar.
Ahí está el hilito de sangre de José Arcadio que todavía corre hasta la cocina donde están las ollas de cobre. También está el taller de Melquíades, intacto, como si hubiera acabado de pulir los pescaditos dorados. Y se puede ir hasta la estación de tren, donde en 1928 reprimieron a bala a los trabajadores bananeros. Si uno se deja ir, si se deja envolver por la magia, termina siendo un extra más en este metaverso del realismo mágico.