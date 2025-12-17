Conozca las películas prenominadas a los Óscar y cómo verlas en Colombia

Mientras que los Premios Óscar siguen preparando su ceremonia para el 15 de marzo del próximo año, se van adelantando quienes serán las posibles candidatas a la estatuilla dorada luego de que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos revelara este martes algunas prenominaciones o listas cortas, es decir, las cintas que aún siguen en competencia en 12 categorías, con el fin de facilitar la votación a los miembros de su organización que votarán para elegir a los finalistas entre el 12 y el 16 de enero.
Las nominaciones para la 98ª edición del codiciado premio serán anunciadas el 22 de enero.
Mientras todo eso ocurre ya hay cintas de esa lista corta que se pueden ver en Colombia como Wicked: For Good está en cartelera actualmente y también consiguió 8 prenominaciones entre las que están dos opciones a Mejor canción original con The Girl In The Bubble de Arianna Grande y No Place Like Home de Cynthia Erivo.
Otra que se puede ver ya es Frankenstein, de Guillermo del Toro, disponible en Netflix y que está ya prenominada en la categoría de Casting, Cinematografía, Maquillaje y peinado, Música original, Sonido y Efectos visuales.