Sydney Sweeney fue eliminada de El diablo viste a la moda 2: qué pasó

A pocos días del estreno de El diablo viste a la moda 2, una de las noticias que más ruido ha generado no tiene que ver con lo que se verá en pantalla, sino con lo que quedó fuera: la participación de Sydney Sweeney fue eliminada del corte final.
La actriz había filmado un cameo de aproximadamente tres minutos en el que se interpretaba a sí misma. Su aparición formaba parte de una escena pensada para reforzar el nuevo estatus del personaje de Emily Blunt dentro del mundo de la moda. Sin embargo, en la etapa de posproducción, esa secuencia fue descartada.