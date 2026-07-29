Precio del dólar volvió a subir y frenó dos semanas de caídas en Colombia

El dólar estadounidense detenía su avance el miércoles, pero se mantenía cerca de su máximo de un mes, mientras los operadores esperaban la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, prevista para este miércoles.

La divisa cerró en $3.207,45, lo que representó un alza de $1,58 frente a la TRM, que para hoy se ubicó en $3.205,87. La moneda registra un nivel mínimo de $3.193 y uno máximo de $3.217,88. Se realizaron 2.078 transacciones por US$1.271 millones.

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Un análisis de Corficolombiana asegura que el mercado rompe parcialmente el soporte de $3.200, pero aún no logra superarlo definitivamente. Hasta el momento, hay varias jornadas las que el mercado opera por debajo de la figura de $3.200 pero al final vuelve a subir.

“Para hoy los futuros de los índices bursátiles estadounidenses se mantienen estables mientras los inversionistas se preparan para un doble catalizador. El primero y el más importante: la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Y por otro lado, los resultados trimestrales de dos gigantes tecnológicos: Microsoft y Meta”, afirma la entidad.

Las hostilidades en Oriente Medio se reavivaron, lo que provocó una subida de los precios del petróleo, después de que Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaran el miércoles ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, alegando que eran los responsables de los ataques con drones contra instalaciones petroleras saudíes.