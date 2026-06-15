Michael Hell, violonchelista vienés, reveló los secretos del instrumento en IberAcademy

EL COLOMBIANO conversó con él sobre su visita y los talentos de la música sinfónica de Medellín y de Antioquia. El músico europeo destacó la disposición de los estudiantes locales para aprender, experimentar y fortalecer su formación artística, aspectos que considera fundamentales para el desarrollo de una carrera musical. También contó que esta es su segunda visita a Medellín, ambas realizadas gracias al vínculo con Sergio Posada. Tras una primera experiencia exitosa, el violonchelista decidió volver a Colombia para realizar actividades pedagógicas, entre ellas clases magistrales dirigidas a estudiantes de música.

A finales de la semana pasada, en la sala de conciertos de IberAcademy —ubicada en el séptimo piso del centro comercial Mayorca—, el violonchelista vienés Michael Hell ofreció un concierto en compañía del pianista antioqueño Sergio Posada Gómez. Allí, los músicos tocaron un repertorio que incluyó la 3ra Sonata Beethoven op. 69 La mayor para Cello y piano. Dicho recital fue el broche de las actividades académicas que Hell tuvo con jóvenes músicos de la ciudad.

“Puedo transmitirles mucho de lo que he aprendido a lo largo de mi vida”, contó Hell, que fue miembro de las Filarmónicas de Viena y de Munich. En ese sentido, destacó que los jóvenes colombianos poseen una buena preparación musical y técnica, aunque considera que todavía existe espacio para fortalecer procesos formativos. “Falta todavía un cierto enfoque en una implementación constante de la técnica y la música desde la escuela, pero se sigue desarrollando cada vez más”, afirmó.

Entre los oyentes a la clase maestra de Hell había músicos del Instituto Musical Diego Echavarría, la Universidad de Antioquia y Eafit, la Red de Músicas de Medellín, incluso de la fundación Cakike de Bogotá, le contaron los voceros de IberAcademy a este diario. Todas las actividades se llevaron a cabo en la sede de esta fundación, que es dirigida por el maestro Alejandro Posada Gómez.

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Hell destacó además que muchos intérpretes colombianos han comenzado a buscar oportunidades de formación en Europa, particularmente en Austria y Alemania, donde existen programas académicos y numerosas orquestas juveniles internacionales. Según explicó, la experiencia adquirida en escenarios europeos beneficia al circuito sinfónico del país porque muchos interpretes regresan con herramientas pedagógicas y artísticas que contribuyen al fortalecimiento de los procesos locales.

El músico vienés también se refirió a la creciente internacionalización del mundo de la música clásica. Aunque reconoció que Austria, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra son los referentes históricos de la tradición sinfónica, señaló que actualmente los espacios de formación y las orquestas reúnen a músicos provenientes de múltiples regiones del mundo.

“El panorama se ha mezclado cada vez más. Antes se hablaba de determinados países como principales exportadores de músicos, pero hoy participan estudiantes y profesionales de muchas partes, especialmente de Asia y América Latina”, explicó.

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