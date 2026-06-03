Ley de la Música fue aprobada en el Congreso: así serán los incentivos e impulso a nuevos talentos

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la Ley de la Música, una iniciativa que busca saldar una deuda histórica con los artistas, compositores y gestores culturales, pasando ahora a sanción presidencial.

El proyecto fue impulsado por los representantes Daniel Carvalho y Juan Carlos Losada y busca introducir herramientas clave para la sostenibilidad financiera de la industria. Su pilar central es la creación del Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música, un mecanismo inspirado en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico que permitirá reinvertir recursos directamente en la creación, formación, investigación y circulación musical.

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La ley plantea varios beneficios económicos como la exención del IVA en la compra de instrumentos musicales, así como en software y hardware especializados para la creación sonora.

En cuanto a la movilidad de los artistas, se establecen reglas claras para el transporte de instrumentos en aviones como equipaje especial y se promoverán visas especiales para facilitar la circulación internacional de artistas y técnicos.