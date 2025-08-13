El Carmen de Viboral será sede del VII Congreso Nacional de Teatro

Entre el 16 y 18 de agosto El Carmen de Viboral de será sede del VII Congreso Nacional de Teatro, un evento organizado por la dirección de Artes del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, con el respaldo de la Comisión Nacional de Salas Concertadas y bajo las orientaciones del Consejo Nacional de Teatro.

Así, el municipio recibirá artistas, gestores y representantes del sector que se reunirán para hablar del panorama del Teatro en Colombia. El objetivo principal será hacer un diagnóstico serio, real y actual del estado del teatro en el país a través del reconocimiento y la discusión de las necesidades del sector. Para eso, el evento cuenta con una agenda previa de precongresos municipales, departamentales y regionales que han buscado fortalecer la participación ciudadana.

La edición anterior del Congreso Nacional de Teatro, tuvo lugar en La Tebaida (Quindío) en 2019. Como resultado se produjo el recién publicado Plan Nacional de Teatro 2025-2035 “Voces que cobran vida”. En esta nueva edición se espera establecer una ruta que permita abarcar y consolidar las necesidades propias de cada territorio y de cada modalidad del teatro.