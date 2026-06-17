Fallas de seguridad e infraestructura: el museo del Louvre al borde de una crisis

El museo del Louvre, en París, está en crisis desde el espectacular robo de octubre. Está “al límite” y necesitará invertir grandes sumas para renovar sus vetustas infraestructuras, afirmó este miércoles el presidente del museo más visitado del mundo.

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“Lo podemos decir sin rodeos: pese a su imponente majestuosidad, pese al compromiso diario de sus equipos, es un Louvre al límite”, declaró Christophe Leribault ante una comisión del Senado. “Sus equipos, sus infraestructuras están llegando al final de un ciclo”.

El robo de varias joyas de la Corona el 19 de octubre puso de manifiesto las fallas de seguridad y los retrasos acumulados en la modernización de los equipos del museo parisino, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes.

“Estamos en una encrucijada: las urgencias en relación al edificio se acumulan y nos enfrentamos a un muro de inversiones, lo cual, evidentemente, no es lo que uno quiere oír”, declaró Leribault, nombrado en febrero.

El responsable también se refirió al gran proyecto de renovación del Louvre, anunciado a principios de 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron.