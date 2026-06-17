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Fallas de seguridad e infraestructura: el museo del Louvre al borde de una crisis

En octubre del año pasado, ladrones burlaron la seguridad del museo y se robaron ocho joyas de la corona francesa.

  • En 2025, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un gran proyecto de renovación para el museo por un valor total estimado de 660 millones de euros. Foto Getty.
    En 2025, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció un gran proyecto de renovación para el museo por un valor total estimado de 660 millones de euros. Foto Getty.
Agencia AFP
hace 1 hora
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El museo del Louvre, en París, está en crisis desde el espectacular robo de octubre. Está “al límite” y necesitará invertir grandes sumas para renovar sus vetustas infraestructuras, afirmó este miércoles el presidente del museo más visitado del mundo.

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“Lo podemos decir sin rodeos: pese a su imponente majestuosidad, pese al compromiso diario de sus equipos, es un Louvre al límite”, declaró Christophe Leribault ante una comisión del Senado. “Sus equipos, sus infraestructuras están llegando al final de un ciclo”.

El robo de varias joyas de la Corona el 19 de octubre puso de manifiesto las fallas de seguridad y los retrasos acumulados en la modernización de los equipos del museo parisino, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes.

“Estamos en una encrucijada: las urgencias en relación al edificio se acumulan y nos enfrentamos a un muro de inversiones, lo cual, evidentemente, no es lo que uno quiere oír”, declaró Leribault, nombrado en febrero.

El responsable también se refirió al gran proyecto de renovación del Louvre, anunciado a principios de 2025 por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Este plan incluye la creación de una entrada adicional al museo y construir en el subsuelo una nueva sala para exponer La Gioconda, la estrella de la pinacoteca, dos proyectos de un valor total estimado de 660 millones de euros (765 millones de dólares) sobre un monto global de unos 1.000 millones (1.160 millones de dólares).

“Estos 660 millones deben cubrirse mediante mecenazgo”, precisó Leribault, añadiendo que cerca de la mitad de esa suma (300 millones de euros, 350 millones de dólares) debía proceder de la explotación de la marca del Louvre en Abu Dabi, donde el museo abrió una sede en 2017.

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“Los demás hay que encontrarlos en los próximos meses entre grandes empresas y donantes individuales”, detalló.

En lo que respecta a la seguridad del museo, Leribault aseguró que se están tratando “las urgencias que se imponen” y anunció la puesta en marcha, a partir de enero de 2027, del nuevo sistema de videovigilancia perimetral.

“Por supuesto, instalamos urgentemente algunas cámaras adicionales en lugares absolutamente neurálgicos cuya deficiencia habíamos constatado, pero no se puede crear toda una nueva red con cientos de cámaras sin reforzar la estructura técnica. La herida del robo y el trauma de los meses que le siguieron siguen siendo muy intensos”, explicó.

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