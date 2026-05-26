¿De la Casa de Papel al Museo de Louvre?: anuncian película sobre robo de arte en París

El robo en el museo del Louvre en París, en octubre de 2025, será objeto de una película y de una serie documental basada en un libro escrito por tres periodistas, informó el martes la editorial Flammarion.

Los derechos de adaptación de Main basse sur le Louvre fueron cedidos por Flammarion a la productora Iconoclast para el largometraje, que estará dirigido por Romain Gavras, ya un productor británico para la serie documental.

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De momento, no se comunicó ni el título ni la fecha del estreno ni qué reparto tendrá la película de Gavras, director de Notre jour viendra (”Nuestro día llegará”, 2010) y Athena (2022), entre otras películas.

En su libro, los periodistas Jean Michel Décugis (diario Le Parisien), Jérémie Pham Lê (Le Monde) y Nicolas Torrent (revista Paris Match) relatan cómo unos “ladrones de domingo” lograron entrar el 19 de octubre en la galería de Apolo para robar joyas de la Corona por un botón estimado en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares).