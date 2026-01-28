x

Contra el descontento, el libro que le dio a Cristina Monge el premio Paidós 2026

La escritora española fue la ganadora de la segunda edición de este premio. En la primera edición, de 2025, la ganadora fue la argentina Tamara Tenenbaum, por su ensayo Un millón de cuartos propios.

  • El premio Paidós convoca autores y autoras de ensayo que cuenten con un manuscrito original en español, de carácter divulgativo e inédito. Sólo se admiten textos cuya temática sean las humanidades o las ciencias sociales. Foto Colprensa.
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

Los malestares sociales que se han ido acumulando durante décadas están cristalizando hoy en un descontento profundo que pone en cuestión los propios fundamentos de la convivencia democrática, la confianza en las instituciones y la idea de futuro. En este contexto, la pregunta se impone: ¿qué podemos hacer?”.

Le puede interesar: El mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026

Ese es uno de los apartes de Contra el descontento, libro de Cristina Monge, socióloga, profesora universitaria y una de las analistas más influyentes del panorama político español, con el cual acaba de obtener el triunfo en la segunda edición del Premio Paidós.

En este libro, ofrece una lectura crítica y, al final, esperanzadora de este malestar colectivo. Con un tono claro y sin renunciar a la profundidad analítica, recorre los principales desafíos del siglo XXI: la precariedad, la soledad digital, la crisis ecológica y la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes.

A través de este recorrido, traza la radiografía de una sociedad cansada, atemorizada e incapaz de imaginar otros caminos.

Lejos del pesimismo o la nostalgia, este libro reivindica la necesidad de recuperar la conversación pública, defender los hechos ciertos en la era de la posverdad y reconstruir un nuevo contrato social basado en la cooperación, la justicia y la sostenibilidad mediante alianzas para crear futuros deseables.

Según su editorial, Contra el descontento es un manifiesto por una democracia más fuerte y un futuro compartido que aún están a nuestro alcance.

En la segunda edición de este galardón, los organizadores recibieron 249 manuscritos, que suponen 97.000 páginas, 18 millones de palabras que expresan ideas, que reflexionan y que crean debate. Las cinco temáticas principales de los manuscritos recibidos han sido filosofía, historia contemporánea, literatura, psicología y sociología.

Lea también: “Vivimos en un tiempo con enorme afán cancelador”: Carlos Granés

En esta edición, el premio contó con un jurado integrado por la filósofa española Adela Cortina Orts, el escritor español Adolfo García Ortega, el psicoanalista y escritor argentino Gabriel Rolón, el editor y ensayista mexicano Gonzalo Celorio Blasco y la editora de Paidós Elisabet Navarro.

Con una dotación de 35.000 euros, el Premio Paidós es un galardón único en el panorama internacional, cuya obra ganadora se publica en España, Latinoamérica y Estados Unidos en los próximos meses.

Un premio creado por Paidós, editorial con más de 80 años de historia, contando con las voces más relevantes del pensamiento contemporáneo.

