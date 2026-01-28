Contra el descontento, el libro que le dio a Cristina Monge el premio Paidós 2026

“Los malestares sociales que se han ido acumulando durante décadas están cristalizando hoy en un descontento profundo que pone en cuestión los propios fundamentos de la convivencia democrática, la confianza en las instituciones y la idea de futuro. En este contexto, la pregunta se impone: ¿qué podemos hacer?”.

Le puede interesar: El mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026

Ese es uno de los apartes de Contra el descontento, libro de Cristina Monge, socióloga, profesora universitaria y una de las analistas más influyentes del panorama político español, con el cual acaba de obtener el triunfo en la segunda edición del Premio Paidós.

En este libro, ofrece una lectura crítica y, al final, esperanzadora de este malestar colectivo. Con un tono claro y sin renunciar a la profundidad analítica, recorre los principales desafíos del siglo XXI: la precariedad, la soledad digital, la crisis ecológica y la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes.

A través de este recorrido, traza la radiografía de una sociedad cansada, atemorizada e incapaz de imaginar otros caminos.