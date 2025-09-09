x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dan Brown, autor de El código Da Vinci, lanza libro esta semana, ¿de qué se trata?

La historia combinará tecnologías avanzadas con los enigmas místicos que han hecho del personaje Robert Langdon un ícono literario.

  • Dan Brown es el autor de ocho novelas que se han convertido en grandes bestsellers internacionales. FOTO: Colprensa
    Dan Brown es el autor de ocho novelas que se han convertido en grandes bestsellers internacionales. FOTO: Colprensa
Colprensa
09 de septiembre de 2025
bookmark

La espera ha terminado. Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el lanzamiento literario más relevante del año, cuando llegue de manera simultánea en todo el mundo El último secreto, la nueva novela de Dan Brown que seguirá de cerca la resolución de otro gran misterio por parte del célebre profesor de simbología, Robert Langdon.

En este nuevo libro, Langdon llega a Praga para asistir a una conferencia revolucionaria, impartida por Katherine Solomon, una brillante científica con quien ha iniciado una relación. Katherine está a punto de publicar un libro cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana promete desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos y Katherine desaparece sin dejar rastro junto a su valioso manuscrito.

Con un telón de fondo de enormes castillos, imponentes iglesias, cementerios ancestrales y laberínticos pasajes subterráneos, Langdon debe recorrer Praga, una ciudad que ha guardado celosamente sus misterios durante siglos, mientras se enfrenta a fuerzas desconocidas.

La ciudad de las mil torres es un campo de batalla insólito para Robert, uno en el que no solo está en juego la vida de la persona que ama sino también un secreto que podría cambiar el futuro de la humanidad.

Adicionalmente, el medio Deadline Hollywood de Estados Unidos confirmó que la historia, que combinará tecnologías avanzadas con los enigmas místicos que han hecho de Langdon un ícono literario, contará con una adaptación de la plataforma Netflix. Aunque no se tiene aún una fecha de estreno confirmada, el casting para su elenco ya está en marcha.

Dan Brown es el autor de ocho novelas que se han convertido en grandes bestsellers internacionales, entre las que se incluyen El código Da Vinci, uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, así como Origen, Inferno, El símbolo perdido y Ángeles y demonios.

También es autor del exitoso libro infantil La sinfonía de los animales. Las novelas de Dan Brown han vendido más de 250 millones de ejemplares en 56 idiomas.

Lea también: El futuro de las bibliotecas son las salas infantiles, según Andrés Sarmiento, gerente de Panamericana Editorial

Editorial Planeta, con el apoyo de la Librería Nacional, quiere dar la gran bienvenida a Colombia a las nuevas aventuras del profesor de Harvard y para ello realizará el miércoles 10 de septiembre, de 10 a 11 de la mañana en la Librería Nacional del Centro Comercial Unicentro de Bogotá, un evento en que los primeros compradores podrán ganar hasta dos millones de pesos en bonos para libros del Grupo Planeta, entre muchos otros premios que serán entregados por estricto orden de compra de El último secreto de Dan Brown.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida