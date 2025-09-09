Dan Brown, autor de El código Da Vinci, lanza libro esta semana, ¿de qué se trata?

La espera ha terminado. Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el lanzamiento literario más relevante del año, cuando llegue de manera simultánea en todo el mundo El último secreto, la nueva novela de Dan Brown que seguirá de cerca la resolución de otro gran misterio por parte del célebre profesor de simbología, Robert Langdon.
En este nuevo libro, Langdon llega a Praga para asistir a una conferencia revolucionaria, impartida por Katherine Solomon, una brillante científica con quien ha iniciado una relación. Katherine está a punto de publicar un libro cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana promete desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos y Katherine desaparece sin dejar rastro junto a su valioso manuscrito.