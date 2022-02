Empezó a hacer música en la sala de su casa y la subió a las plataformas de streaming, se hizo reconocida y su carrera despegó hasta México, donde se estableció. Este año regresa a los escenarios, primero abriéndole a Zoé en sus fechas colombianas, luego con dos conciertos en junio en Bogotá, que ya se vendieron por completo, como parte de la gira de su nuevo disco.

Aunque esa lista de hechos suene natural, en realidad son pequeños milagros que se le siguen dando.

En este disco explora la música tropical, el urbano, ¿por qué tomó esa decisión?

“Más allá de exploración, lo que hago es divertirme. No me quiero aburrir haciendo mi música, entonces, si quiero hacer algo urbano, lo hago; si quiero hacer una bachata, la hago. La diferencia con mi trabajo anterior es que esta vez lo hice agresivamente, es decir, no es una bachata alternativa ni un urbano alternativo. Es lo que es”.

¿Piensas en tu público a la hora de componer?

“El público lo que hace es inspirarme a no hacer cualquier bobada, es decir, si alguien va a escuchar esto más vale que no se sienta que es algo hecho con facilismo o como cualquier cosa, que no tiene ningún propósito, entonces el público me hace darle propósito, pero realmente pienso que a alguien le va a gustar si lo hago justamente con esta intención y así ha funcionado. Es impresionante cómo puede ser una bachata o una canción ochentera o una balada, y da igual, porque creo que mi género va más allá de los géneros, es como esa intención que le pongo a lo que hago”.

¿Ya no son estrictos los géneros musicales?

“Lo siento desde que comencé a hacer música, creo que todo ya se ha hecho tan pop, que ya se destruyó eso, pero sí recuerdo que cuando comencé hace como ocho años, no entendían, preguntaban mucho por el género, entonces que bueno, que ya sea así”.

¿Hay ritmos más apropiados para ciertas emociones?

“Yo lo baso en mis emociones y cómo las emociones las compartimos los humanos, confío que eso alguien más lo siente. A pesar de que sea muy mío, lo hago de otras personas”.

¿No es muy curioso que mucha gente se identifique?

“Sí, pero a mí me inspiró el que otros artistas generarán eso en mí, es decir, otros artistas eran los que hablaban de cómo me sentía en mi adolescencia, de cómo quería a alguien, de cómo me sentía cuando me rompían el corazón, y un poco esa es mi inspiración, quisiera hacer eso para alguien y eso me motiva. Me da una sensación de mucho poder y de conexión con las otras personas, siempre es importante. Es decir, sí hay una línea muy grande entre Elsa música y el ser humano, que no se pasa, entonces luego me resulta difícil de creer que sí lo logré”.