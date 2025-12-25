Así será el popular ‘Boxing Day’ de la Premier League: no se pierda estos partidos

Como cada 26 de diciembre, el balón rodará en el fútbol inglés, aunque este año de manera casi simbólica, con el Manchester United-Newcastle, apertura de la 18ª jornada de la Premier League, como único partido.

El famoso Boxing Day del día después de Navidad se concentrará por lo tanto en esos 90 minutos en Old Trafford ya que la liga inglesa ha preferido programar siete encuentros de la jornada el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de las televisiones.

“La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el Boxing Day ya que esa fecha caerá en sábado”, avanzaron los responsables del campeonato cuando se supo que la tradición quedaba muy deslucida en este 2025.

El partido elegido pondrá frente a frente a dos formaciones, Manchester United (7º) y Newcastle (11º), que están luchando por acercarse a la pelea de los puestos altos.

Antes del choque están a tres y seis puntos respectivamente del cuarto lugar del Chelsea, el último de los equipos de la zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

El capitán portugués del United, Bruno Fernandes, lesionado en un muslo el pasado fin de semana, está de baja en principio para “algunos partidos” y será el gran ausente de la velada.