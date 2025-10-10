El Museo Casa de la Memoria realizará el primer Encuentro Internacional Voces de Latinoamérica

Del 28 al 30 de octubre, el Museo Casa de la Memoria de Medellín llevará a cabo el primer Encuentro Internacional de Memorias y Víctimas: Voces de Latinoamérica, un evento que reunirá a organizaciones de víctimas, académicos y representantes de la sociedad civil de distintos países.

El encuentro contará con la participación de 44 ponentes, provenientes de Colombia, Argentina, México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, España, Polonia y Corea del Sur, junto con diversas organizaciones sociales y culturales vinculadas a procesos de memoria y defensa de derechos humanos.

La programación tendrá cinco ejes temáticos centrados en las experiencias internacionales de construcción de memoria, los procesos de reparación y justicia transicional, el uso de tecnologías en la documentación de testimonios, el rol de la juventud en la construcción de paz, y las memorias con enfoque diferencial.