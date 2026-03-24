”La música es nuestro parche”: Pirineos en Llamas, el talento paisa en el Estéreo Picnic

Desde Medellín, Pirineos en Llamas ha puesto a bailar a más de un rockero en Colombia. Este año, en el marco del Festival Estéreo Picnic, los artistas llevaron un espectáculo que, así como el género que interpretan, estuvo encaminado hacia dejarse llevar, divertirse y entender la corriente, pero sin dejar de lado el homenaje a lo propio: las tradiciones y los amigos.
Su presentación tuvo lugar el domingo: último día de festival. En total, 49.000 personas asistieron a aquella jornada. La banda conformada por Manuel Orrego (bajo), David Giraldo (batería), Miguel Restrepo (guitarra y voz principal), Fabián Buitrago (guitarra y voz) y Maclovin (guitarra y voz) fue la encargada de abrir el escenario “Un mundo distinto”, donde también se presentaron Lorde, Deftones, Skrillex y Young Miko.