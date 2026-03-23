Así fue el Festival Estéreo Picnic 2026: homenaje a Yeison Jiménez, Sabrina arrestó a Doechii y otras sorpresas

Por primera vez en años salió el sol en el Festival Estéreo Picnic. Durante tres días, la capital colombiana recibió a más de 50 artistas de talla nacional e internacional que cantaron una tras otra sin dar respiro. En los camerinos y carpas de producción, algunos de ellos recibían oxígeno; mientras que afuera, en los cinco escenarios, 140.000 personas cantaban y bailaban para celebrar los 15 años del evento que puso a Colombia en la ruta de las giras angloamericanas. Este fin de semana, School of Rock fue el grupo encargado de iniciar la fiesta. En el escenario principal, niños y adolescentes tocaron clásicos de Aerosmith, Guns N’ Roses, Rolling Stones y demás estrellas de los ochenta y noventa. Su mensaje fue claro: “Somos la siguiente generación de estrellas”. Con aquella afirmación le dieron paso a que otros talentos colombianos desplegaran sus propuestas.

El viernes, Manu llevó funk; Peter Blue, electrónica combinada con ritmos latinos; Timo, pop y Entreco armó el primer pogo del día. El sábado, Universe extendió el ritmo urbano caleño; Manuel Lizarazo puso a bailar al público con baladas y Aria Vega armó la fiesta con su éxito tiktokero Chévere. Para el domingo, la banda paisa Pirineos en Llamas abrió el escenario “Un mundo distinto”; y Agraciada dio un show armado, literalmente, con el poder y los talentos de la amistad. El viernes fue el día en el que el piso tembló. Primero, Katseye, la girl band inspirada en el estilo del k-pop, logró cautivar, no solo a sus fans, sino también a quienes no las conocían. Sin embargo, su espectáculo se vio opacado. Desde el inicio hasta el fin, varios asistentes giraron su cabeza y le dieron la espalda a la tarima. ¿La razón? La gradería de menores hizo mover el piso con sus saltos y opacó la voz de las cantantes por momentos. “Miren cómo lo disfrutan”, dijo alguien. “Deberían estar más al frente”, le contestaron. La sinergia entre el público adolescente junto al amplio despliegue musical de la banda marcaron el show como uno de los mejores del día. En contexto: Es la hora del Estéreo Picnic: los más esperados Otro grupo que también resaltó fue Turnstile, que desde sus primeros acordes ya tenía al menos cinco pogos corriendo a toda velocidad. En las pantallas mostraban algunas muletas rebotando, bastones meciéndose y gafas volando mientras que cientos corearon éxitos como Mistery, Blackout y Birds: el piso no dejó de temblar al ritmo de los saltos, y al final, quedaron llaves, accesorios y documentos esperando a ser reclamados. En las vallas se alcanzaba a notar como fanáticos de Kendrick Lamar se aferraban a las barandas para no ser arrastrados por la corriente de locura que la banda de Hardcore había iniciado. Pero antes de que fuera su turno de disfrutar, Lorde se llevó la atención. En su primera visita a Colombia, la cantante conmovió con sus interpretaciones de Liability y Team, y antes de irse agradeció por la sinceridad y la energía de Bogotá. Las luces de “Un Mundo Distinto” se apagaron y en el escenario “Estéreo Picnic”, los bajos retumbaron, anunciando que era el turno de Tyler the Creator, quien se subió al escenario luciendo un traje amarillo que lo destacó de lado a lado en el escenario. El público enloqueció con Sugar on my Tongue, canción que el rapero aprovechó para mover sus caderas. Quien no le pudo seguir la pista rapeando, lo pudo hacer bailando. Al final del día, la postal fue Tyler sosteniendo una bandera de Colombia en donde salía él abrazado con Kali Uchis y Diomedes Díaz. En ese momento, las risas fueron opacadas por la pólvora, y los recuerdos de aquel momento fueron publicados en redes junto a canciones como Viva Colombia, Viva Falcao y Amarte más no pude. El rapero prometió volver. El sábado fue un día de homenajes: cerca de las ocho de la noche, Luis Alfonso le dedicó una canción a Yeison Jiménez. Más tarde, Kygo le rindió homenaje a Avicii tocando su canción más famosa: Wake Me Up. El Dj también aprovechó para dar un recorrido nostálgico por joyas del EDM, como Levels, Titanium y Somebody That I Used To Know.