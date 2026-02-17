En Medellín, las heroínas sí existen: la fotógrafa francesa Sandra Reinflet retrató a doce de ellas

Hasta el 12 de marzo, en Bellas Artes de la Playa, estará expuesta Heroínas, el más reciente proyecto de la autora y fotógrafa francesa Sandra Reinflet, que consiste en una serie de doce retratos de igual cantidad de mujeres de Medellín. Siga leyendo: Falleció el maestro Antonio Samudio a los 91 años, referente del grabado en el arte colombiano La muestra es el resultado de una alianza entre la Alianza Francesa y Bellas Artes. Durante varios talleres, mujeres entre los 23 y los 70 años compartieron sus historias personales y reflexionaron sobre el lugar que ocupan en la sociedad. A partir de esos relatos, la artista construyó imágenes de carácter metafórico, concebidas colectivamente y realizadas en distintos espacios de Medellín.

Reinflet trabaja la fotografía documental desde una perspectiva interpretativa. Parte de lo real —historias de vida, conversaciones y procesos participativos— para traducirlo en imágenes simbólicas. Su enfoque se centra principalmente en el retrato y en temas de carácter social.

¿Quiénes son las mujeres protagonistas de los retratos de Sandra Reinflet?

En Medellín, las protagonistas de Heroínas son mujeres con trayectorias diversas: artistas, emprendedoras, profesoras y activistas por la justicia social. Algunas han atravesado experiencias de violencia o contextos adversos; otras reivindican decisiones personales como la maternidad o la elección de no tener hijos. Las imágenes buscan expresar lo íntimo a través del paisaje urbano, bajo la premisa de que el entorno influye en las personas y, a su vez, es transformado por ellas. Antes de Heroínas, la fotógrafa realizó en Francia el proyecto Voix, artistes sous contraintes, una investigación de seis años en la que retrató a creadores que ejercen su trabajo en contextos donde el arte enfrenta limitaciones religiosas, políticas, económicas o geográficas. Ese trabajo incluyó procesos en Irán, Papúa Nueva Guinea y Brasil, y le valió varios premios internacionales.



Le puede interesar: Del ensayo al libro como pieza artística: las joyas que resguarda la nueva biblioteca del MAMM Preguntas frecuentes sobre el tema: