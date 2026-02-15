Del ensayo al libro como pieza artística: las joyas que resguarda la nueva biblioteca del MAMM

En el Museo de Arte Moderno de Medellín, como en cualquier museo del mundo, el recorrido es claro: salas, obras, textos de pared. El cuerpo avanza, la mirada se detiene en elementos que llamen la atención y las manos permanecen quietas. A lo sumo se señala tal o cual detalle, pero siempre lejos de lo que está expuesto. Por eso, encontrar una biblioteca en este tipo de espacios descoloca.
No aparece al final del trayecto ni se ofrece como una sala más. Su entrada está a un costado del edificio principal, con entrada por la carrera 44, y obliga a salirse del circuito para entrar en otro ambiente.