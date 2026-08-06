¿Qué comen los silleteros para aguantar cuatro horas cargando hasta 80 kilos en el Desfile de Silleteros?

Los silleteros cargan un peso enorme: el de la tradición, pues el desfile es el evento central de la feria de las flores, y el de la silleta, que puede pesar entre 70 y 80 kilos, y que ellos cargan en la espalda durante una caminada de más o menos cuatro horas. Le puede interesar: El Museo del Fútbol abre las puertas en el Solar del Águila “Hacer la silleta y desfilarla es el toque final. Es lo que más pesa, pero lo que más nos gozamos, esa la fresa del pastel”, dice Javier Londoño, silletero hace 13 años. Él heredó la tradición y el contrato como silletero de su abuela, que participó en 56 de los 69 desfiles que se han hecho hasta la fecha. Creció en medio de las flores y silletas. “A uno los padres y los abuelos le inculcan el ser silletereo desde que tiene uso de razón. Es una alegría indescriptible. Ser silletero es el orgullo de ser paisa, de la montaña, son nuestras raíces, de dónde venimos, lo que somos”, dice.

Pero además de hacer la silleta y desfilarla, Javier hace parte del grupo que decide el menú que alimenta los silleteros a lo largo del desfile que será este domingo 9 de agosto a partir de las 2:00 p.m. Saliendo desde el puente de Guayaquil, en la Avenida Regional, pasando por el soterrado y la Avenida del Ferrocarril, hasta llegar a Plaza Mayor. Un recorrido de 2.4 kilómetros.

No es menú cualquiera. Dice Javier que la comida debe ser ligera, darles mucha energía. Este año escogieron comer asado. El menú estará a cargo del restaurante el Rancherito por tercer año consecutivo, y fue diseñado especialmente para los silleteros, es decir, no está en la carta tradicional del restaurante.

Lea también: Él es Juan Camilo Mesa, el paisa que cultivó una de las mejores orquídeas de la Feria de las Flores 2026 “Para el almuerzo les ofrecimos un asado mixto, de costilla y cañón de cerdo, acompañado de papa criolla, arroz con cilantro y maíz tierno y ensalada con frutas. En la mañana es calentao, como una especie de migote que viene acompañado con carne desmechada de cerdo, papa, arroz, hogao y caldo de costilla, que no puede faltar. En la tarde, después del desfile es un refrigerio con parva, manzana y jugo”, cuenta Andrés Arango, uno de los chefs del restaurante y quién esta a cargo de la comida de los silleteros.

En total, servirán 2.100 comidas entre “los tres golpes”. El trabajo de la comida, como el de las silletas empieza días antes. “Cuando hacemos esto para los silleteros nos da mucha alegría. A todo el personal les gusta mucho atenderlos bien, compartir, tomarse fotos con ellos. Es un evento muy especial para nosotros”, dice Andrés. El restaurante, como los silleteros sostienen la tradición, y ese es el propósito de la Feria de las Flores, que este año está pasada como un regalo para acercar a ciudadanos y visitantes a las raíces y la tradición antioqueña, bajo el lema “Medellín te quiere y florece para ti”.

El amor, dice Andrés, es el principio de la cocina. “Muchos dicen que el amor en la cocina no existe, pero si. Cuando usted hace las cosas con amor saben mejor. La intención con que se cocina se siente, sabe”.

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