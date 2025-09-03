Así será el MEC Fest, el único festival de Suramérica para mujeres comediantes

Este jueves, el Festival Internacional de Mujeres Comediantes de Medellín llega a su cuarta edición. En esta ocasión, el escenario central del evento será el Teatro Prado de El Águila Descalza, donde, durante tres noches consecutivas, se reunirán más de una docena de invitadas de México, El Salvador, Costa Rica y Guatemala para dar a conocer las mejores historias de su repertorio.

Este es el único festival de Sudamérica consagrado a poner en el escenario el talento de las humoristas.

El MEC Fest, la abreviatura de esta iniciativa que significa Mujeres, Escena y Comedia, fue creado en 2020 por la comediante Ángela Ñungo con el propósito de construir una plataforma que les permitiera a comediantes paisas y de otros países, emergentes y ya posicionadas, conectar con colegas de otras culturas y así poner a rodar su talento por todas partes.

Lo que primero aclara Ñungo es que, si bien este evento es hecho por mujeres, eso no significa que sea exclusivamente para ellas: los shows están abiertos para todo el mundo.

Siguiendo con el origen del festival, lo que está detrás es la convicción que asegura sentir la comediante por el universo femenino. “No es lo mismo que un hombre hable sobre este a que una mujer en el escenario cuente lo que es ser madre, lo que le sucede biológicamente, lo que vive día a día”, afirma.